Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?

З 1 січня 2020 року змінюються умови на газовому ринку. Українці зможуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах. Однак у багатьох вже виникли побоювання, що попри реформи тарифи на газ для населення лише зростуть.

Що очікує українців цієї зими і скільки платитимуть за газ, – в матеріалі 24 каналу.

Тариф на газ має кілька складових

Ціна на газ – істотна складова в тарифах. У теплі та гарячій воді це практично 80% витрат. З 1 травня 2019 року НАК "Нафтогаз України" запровадив новий механізм визначення ціни на газ, яка змінюється щомісяця. У зв’язку з тим, що в ціну закладається, зокрема, транспортування газу "Укртрансгазом", вартість газу для населення в регіонах може бути різною. Але середня ціна на 1 жовтня 2019 року – близько 6 000 гривень за тисячу кубометрів.

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Ціни на газ підвищаться через збільшення фінансування газопостачальників / Фото 24 каналу

Голова експертної Ради з питань газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський зазначає: вартість газу розділена на дві частини. Перша – тарифи газорозподільних мереж. Друга – безпосередньо ціна самого газу – болюча складова, яка визначається за чотирма пунктами, згідно діючої постанови Кабміну.

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Економічний експерт Андрій Вігірінський додає: ціна на імпортний газ, який здебільшого і постачається споживачам, залежить також від курсу гривні, яка зараз зміцнюється. Тому ціна на газ на європейських хабах знижується. Але є ще питання інфляції.

Як формуватиметься ціна на газ у 2020 році?

Леонід Уніговський зазначає: оператори газорозподільних мереж, тобто облгази, змушені підвищувати тарифи на транспортування. Середня зарплата співробітників – 5-6 тисяч гривень. А саме від цих людей залежить безпека нашого газопостачання. Тому рішення об’єктивне.

Підвищення ціни на транспортування газу не буде суттєвим. Тарифи газорозподільних операторів збільшать на 30%. Якщо наразі за тисячу кубів була оплата 500-600 гривень, стане 540-640. В платіжках по факту зросте на 5-6% від загальної ціни,

– розповідає Уніговський.

Значно більше, за його словами, зросте ціна на сам газ. І тут все залежатиме від того, наскільки підвищиться вартість всіх складових, з яких формується кінцева вартість. Як говорить експерт, є дві обставини. Перша – спеціальні обов’язки "Нафтогазу" по регулюванню ціни в 2020 році закінчуються, і буде ринкова вартість.

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"Діюча постанова уряду дозволяє "Нафтогазу" збільшувати ціну для населення. Новий прем’єр Олексій Гончарук з цього питання поки не визначився", – зауважив Уніговський.



Андрій Коболєв продоватиме газ зі сховищ за високими цінами / Фото "Нафтогаз"

Андрій Вігірінський підкреслює: з 1 січня 2020 року Україна переходить на 100% паритет ціни на імпортний газ. Тобто ціна для промисловості і населення стане однаковою. Відповідно, для населення підвищиться. Наскільки, поки складно сказати. Якою буде ціна для промислових споживачів, стане відомо в грудні 2019 року. На 1 листопада вона складе 7800 гривень за тисячу кубометрів.

Спрогнозувати точну ціну на газ неможливо. З точки зору паритету цін зараз ціна для промисловості більша приблизно на 1,5-2 тисячі гривень. На цю позначку піднімуться тарифи для населення. Але треба врахувати, що це ціна імпортного газу. Тому, якщо курс долара підвищиться до 27,3, як передбачає уряд, то це плюс 10%,

– зазначає Вігірінський.

У багатьох українців виникає слушне питанні до глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Чиновник заявив, що в газові сховища закачали майже 21 мільярд кубів, що є історичним максимумом за останні 9 років. Чому тоді населення мусить платити більше?

Леонід Уніговський зазначає: експрем'єр Гройсман нагадав Коболєву про те, що "Нафтогаз" закачав газ за низькою ціною, за якою треба продавати його населенню, виконуючи спеціальні обов’язки. Але для цього потрібна окрема постанова уряду.

Водночас, за словами Вігірінського, газ закачали за умовно ринковою ціною з Європи. І продаватимуть його українцям також за ринковою ціною. А взимку зростає попит і ціна відповідно.

Політичні рішення і фактор Росії

Андрій Вігірінський зауважує: вже пролунали заяви чиновників, що тарифи на тепло не повинні зростати до завершення опалювального сезону. На його думку, це неможливо, оскільки буде політичним рішенням.

Експрем’єр Гройсман ішов на парламентські вибори, тому ухвалював популістські рішення по тарифах заради рейтингу. Нова влада, за словами Зеленського, знаходиться на шпагаті Ван Дамма. Між МВФ і європейськими зобов’язаннями, згідно Третього енергопакету в частині ціноутворення,

– зазначає експерт.



Президенту Зеленському потрібно виконати зобов’язання перед МВФ і ЄС / Фото Офісу президента

Щодо закупок газу в Росії, про що зараз ведуться перемовини, то є пропозиція "Газпрому" напряму постачати Україні газ за ціною, нижчою на 20% від тої, за якою ми купуємо газ по реверсу з Європи. На думку Уніговського, це можливо. Але не сідати знову на газову голку Росії. 30% від імпорту газу з Росії – так. Більше – загрозлива залежність.

Тарифи і газовий ринок

З 2020 року українською газотранспортною системою управлятиме незалежний оператор. За умови, що парламент узаконить анбандлінг (відокремлення транспортування від постачання). Це вимога Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакета: газ продають і добувають одні, а транспортують інші.

Теоретично українці отримають можливість самостійно вибирати собі постачальника газу. Тобто перехід на ринкові відносини: хто запропонує кращі умови, той і матиме більше клієнтів. Це повинно зрештою призвести до зниження ціни на газ.



Українців чекають у 2020 році реформи і підвищення цін / Фото 24 каналу

Але, відзначає Леонід Уніговський, насправді облгази розділилися на дві окремі юридичні компанії. Облгаз і облгаззбут. Формально це відповідає умовам Третього енергетичного пакету. Втім, власник у компаній один. До того ж, зауважує експерт, на практиці українцям буде складно змінити постачальника. Є пропозиція створити єдину базу постачальників і інформаційні алгоритми зміни онлайн.

На переконання Андрія Вігірінського, сумнівно, що в 2020 році запрацює схема по вибору постачальника газу.

Не факт, що з січня 2020 року приватні постачальники газу зайдуть на ринок. Потрібен час, щоб закачати газ, зрозуміти систему споживання, тарифів, попит тощо. Їх цікавлять великі об’єми і такі ж прибутки. Споживач теж повинен зрозуміти, на що він переходить: гнучка система знижок, умови обслуговування. Тобто вивчити ринок,

– говорить Вігірінський.

Ситуація з формуванням ціни на газ для населення заплутана і неоднозначна. Попри обіцянки політиків і влади сформувати справедливі ціни українці в 2020 році знову платитимуть більше. Ринок газу, який повинен скорегувати ціну, залишається поки красивою реформою. У реальності ціни на газ формуватимуть монополісти: облгази, сконцентровані в руках олігархів, і "Нафтогаз України".