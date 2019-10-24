Тарифы на газ в 2020 году: повысятся ли цены?

С 1 января 2020 изменяются условия на газовом рынке. Украинцы смогут сами выбирать себе поставщика газа на выгодных для себя условиях. Однако у многих уже возникли опасения, что несмотря на реформы, тарифы на газ для населения возрастут.

Что ожидает украинцев этой зимой и сколько платить за газ – в материале 24 канала.

Тариф на газ имеет несколько составляющих

Цена на газ – существенная составляющая в тарифах. В тепле и горячей воде это практически 80% расходов. С 1 мая 2019 НАК "Нафтогаз Украины" ввел новый механизм определения цены на газ, которая меняется каждый месяц. В связи с тем, что в цену закладывается, в частности, транспортировка газа "Укртрансгазом", стоимость газа для населения в регионах может быть разной. Но средняя цена на 1 октября 2019 – около 6000 гривен за тысячу кубометров.

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Цены на газ повысятся из-за увеличения финансирования газопоставщиков / Фото 24 канала

Председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский отмечает: стоимость газа разделена на две части. Первая – тарифы газораспределительных сетей. Вторая – непосредственно цена самого газа – болезненная составляющая, которая определяется по четырем пунктам, согласно действующему постановлению Кабмина.

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Экономический эксперт Андрей Вигиринский добавляет: цена на импортный газ, который в основном и поставляется потребителям, зависит от курса гривны, которая сейчас укрепляется. Поэтому цена на газ на европейских хабах снижается. Но есть еще вопрос инфляции.

Как будет формироваться цена газа в 2020 году?

Леонид Униговский отмечает: операторы газораспределительных сетей, то есть облгазы, вынуждены повышать тарифы на транспортировку. Средняя зарплата сотрудников – 5-6 тысяч гривен. А именно от этих людей зависит безопасность нашего газоснабжения. Поэтому решение объективное.

Повышение цены на транспортировку газа не будет существенным. Тарифы газораспределительных операторов увеличат на 30%. Если сейчас за тысячу кубов была оплата 500-600 гривен, станет 540-640. В платежках по факту вырастет на 5-6% от общей цены,

– рассказывает Униговский.

Гораздо больше, по его словам, вырастет цена на сам газ. И здесь все будет зависеть от того, насколько повысится стоимость всех составляющих, из которых формируется конечная стоимость. Как говорит эксперт, есть два обстоятельства. Первое – специальные обязанности "Нафтогаза" по регулированию цены в 2020 году заканчиваются, и будет рыночная стоимость.

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"Действующее постановление правительства позволяет "Нафтогазу" увеличивать цену для населения. Новый премьер Алексей Гончарук по этому вопросу пока не определился", – отметил Униговский.



Андрей Коболев будет продовать газ из хранилищ по высоким ценам / Фото "Нафтогаз"

Андрей Вигиринский подчеркивает: с 1 января 2020 Украина переходит на 100% паритет цены на импортный газ. То есть цена для промышленности и населения станет одинаковой. Соответственно, для населения повысится. Насколько, пока сложно сказать. Какой будет цена для промышленных потребителей, станет известно в декабре 2019 года. На 1 ноября она составит 7800 гривен за тысячу кубометров.

Спрогнозировать точную цену на газ невозможно. С точки зрения паритета цен сейчас цена для промышленности больше примерно на 1,5-2 тысячи гривен. На эту отметку поднимутся тарифы для населения. Но надо учесть, что это цена импортного газа. Поэтому если курс доллара повысится до 27,3, как предполагает правительство, то это плюс 10%,

– отмечает Вигиринский.

У многих украинцев возникает резонный вопросе к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву. Чиновник заявил, что в газовые хранилища закачали почти 21 миллиард кубов, что является историческим максимумом за последние 9 лет. Почему тогда население должно платить больше?

Леонид Униговский отмечает: экс-премьер Гройсман напомнил Коболеву о том, что "Нафтогаз" закачал газ по низкой цене, по которой надо продавать его населению, выполняя специальные обязанности. Но для этого нужно отдельное постановление правительства.

Однако, по словам Вигиринского, газ закачали по условно рыночной цене из Европы. И продавать его украинцам будут также по рыночной цене. А зимой растет спрос и цена соответственно.

Политические решения и фактор России

Андрей Вигиринский замечает: уже прозвучали заявления чиновников, что тарифы на тепло не должны расти до завершения отопительного сезона. По его мнению, это невозможно, поскольку будет политическим решением.

Экс-премьер Гройсман шел на парламентские выборы, потому принимал популистские решения по тарифам ради рейтинга. Новая власть, по словам Зеленского, находится на шпагате Ван Дамма. Между МВФ и европейскими обязательствами, согласно Третьему энергопакету в части ценообразования,

– отмечает эксперт.



Президенту Зеленскому нужно выполнить обязательства перед МВФ и ЕС / Фото Офиса президента

Что касается закупок газа в России, о чем сейчас ведутся переговоры, то есть предложение "Газпрома" напрямую поставлять Украине газ по цене ниже на 20% от той, по которой мы покупаем газ по реверсу из Европы. По мнению Униговского, это возможно. Но не садиться обратно на газовую иглу России. 30% импорта газа из России – да. Больше – угрожающая зависимость.

Тарифы и газовый рынок

С 2020 года украинской газотранспортной системой будет управлять независимый оператор. При условии, что парламент узаконит анбандлинг (отделение транспортировки от поставок). Это требование Евросоюза в рамках Третьего энергетического пакета: газ продают и добывают одни, а транспортируют другие.

Теоретически украинцы получат возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. То есть переход на рыночные отношения: кто предложит лучшие условия, тот и будет иметь больше клиентов. Это должно в конечном итоге привести к снижению цены на газ.



Украинцев ждут в 2020 году реформы и повышение цен / Фото 24 канала

Но, отмечает Леонид Униговский, на самом деле облгазы разделились на две отдельные юридические компании. Облгаз и облгаззбут. Формально это соответствует условиям Третьего энергетического пакета. Впрочем, владелец у компаний один. К тому же, отмечает эксперт, на практике украинцам будет сложно сменить поставщика. Есть предложение создать единую базу поставщиков и информационные методы изменения онлайн.

По мнению Андрея Вигиринского, сомнительно, что в 2020 году заработает схема по выбору поставщика газа.

Не факт, что с января 2020 частные поставщики газа зайдут на рынок. Нужно время, чтобы закачать газ, понять систему потребления, тарифов, спрос и тому подобное. Их интересуют большие объемы и такие же прибыли. Потребитель тоже должен понять, на что он переходит: гибкая система скидок, условия обслуживания. То есть изучить рынок,

– говорит Вигиринский.

Ситуация с формированием цены на газ для населения запутанная и неоднозначная. Несмотря на обещания политиков и власти сформировать справедливые цены, украинцы в 2020 году снова будут платить больше. Рынок газа, который должен скорректировать цену, остается пока красивой реформой. В реальности цены на газ будут формировать монополисты: облгазы, сконцентрированные в руках олигархов, и "Нафтогаз Украины".