19:52
31 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гадалки поднимают экономику РФ. Прикладное православие
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Рада приняла законопроект о независимой ГТС: что изменится

      55 Читати новину українською
      ГТС Украины независимая – Верховная Рада приняла законопроект
      ГТС станет независимой

      Верховная Рада приняла законопроект о проведении процесса о выделении функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга). Оператор украинской газотранспортной системы будет независимым.

      За принятие законопроекта №2239-1 в целом проголосовал 341 депутат.

      Следует знать: Тарифы на газ в 2020 году: повысятся ли цены?

      Что меняет закон?

      – в законе устанавливается, что оператором ГТС, находящегося в госсобственности и не подлежащего приватизации, может быть исключительно субъект хозяйствования, владельцем 100% корпоративных прав которого является государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству.

      – запрещается полная или частичная приватизация оператора ГТС, полная или частичная приватизация основных фондов, являющихся объектами госсобственности и которые используются оператором ГТС в процессе осуществления деятельности по транспортировке газа магистральными трубопроводами.

      Что такое анбалдинг?Несколько лет назад в рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом Украина обязалась осуществить "анбандлинг" "Нафтогаза". Это означает разделение транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.

      В будущем это должно помочь решать газовые споры и избежать "политической составляющей" в газовых отношениях. План анбалдинга "Нафтогаза" украинское правительство утвердило еще в 2016 году. Тогда рассчитывали, что ГТС новом оператору передадут уже через 30 дней после окончания судебного разбирательства с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

      Впрочем, после вынесения судебного решения относительно Украины, процесс приостановился, поскольку, как объясняют в "Нафтогазе", компании не удалось добиться разрешения на передачу другой структуре своих прав и обязательств по транзитному контракту с "Газпромом".

      Интересно: Транзит газа через Украину: на какой тариф обещают согласиться в России

      Внимание! В конце 2019 года заканчивается контракт между Украиной и Россией о транзите газа через украинскую территорию, поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение.

      Недавно президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова заключить новый транзитный контракт с Украиной по европейскому законодательству. В Нафтогазе отметили, что такое заявление Путин сделал потому, что Россия не верит, что Украина успеет ввести европейское законодательство до конца года.

      Российская сторона отмечает, что подпишет необходимые договоры о транзите газа в случае, если Украина проведет анбандлинг и отделит ГТС от управления "Нафтогаза". Собственно, такой законопроект в первом чтении и приняла Рада.

      blog_ava
      НАТО озвучило совместную декларацию по Украине: Венгрия передумала ее блокировать
      сегодня
      565
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Газ ГТС Газовый конфликт Газовый контракт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как пиар помогал реформировать Грузию, – экс-посол Катамадзе
      сегодня , 18:42 Как пиар помогал реформировать Грузию, – экс-посол Катамадзе
      Ірина Поліщук 34
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      сегодня , 18:40 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 1773
      Військова операція Туреччині в Сирії: про що вона говорить Україні
      сегодня , 18:00 Військова операція Туреччині в Сирії: про що вона говорить Україні
      Віталій Дейнега 164
      Украина рискует оказаться брошенной своими союзниками на произвол судьбы
      сегодня , 17:00 Украина рискует оказаться брошенной своими союзниками на произвол судьбы
      Блог Медіа 2769
      Богдан Яременко попал в секс-скандал: что известно о нардепе от "Слуги народа"
      сегодня , 16:30 Богдан Яременко попал в секс-скандал: что известно о нардепе от "Слуги народа"
      Ірина Вихрущ 531
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук