Рада приняла законопроект о независимой ГТС: что изменится

Верховная Рада приняла законопроект о проведении процесса о выделении функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга). Оператор украинской газотранспортной системы будет независимым.

За принятие законопроекта №2239-1 в целом проголосовал 341 депутат.

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Что меняет закон?

– в законе устанавливается, что оператором ГТС, находящегося в госсобственности и не подлежащего приватизации, может быть исключительно субъект хозяйствования, владельцем 100% корпоративных прав которого является государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству.

– запрещается полная или частичная приватизация оператора ГТС, полная или частичная приватизация основных фондов, являющихся объектами госсобственности и которые используются оператором ГТС в процессе осуществления деятельности по транспортировке газа магистральными трубопроводами.

Что такое анбалдинг?Несколько лет назад в рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом Украина обязалась осуществить "анбандлинг" "Нафтогаза". Это означает разделение транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.



В будущем это должно помочь решать газовые споры и избежать "политической составляющей" в газовых отношениях. План анбалдинга "Нафтогаза" украинское правительство утвердило еще в 2016 году. Тогда рассчитывали, что ГТС новом оператору передадут уже через 30 дней после окончания судебного разбирательства с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.



Впрочем, после вынесения судебного решения относительно Украины, процесс приостановился, поскольку, как объясняют в "Нафтогазе", компании не удалось добиться разрешения на передачу другой структуре своих прав и обязательств по транзитному контракту с "Газпромом".

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Внимание! В конце 2019 года заканчивается контракт между Украиной и Россией о транзите газа через украинскую территорию, поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение.



Недавно президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова заключить новый транзитный контракт с Украиной по европейскому законодательству. В Нафтогазе отметили, что такое заявление Путин сделал потому, что Россия не верит, что Украина успеет ввести европейское законодательство до конца года.



Российская сторона отмечает, что подпишет необходимые договоры о транзите газа в случае, если Украина проведет анбандлинг и отделит ГТС от управления "Нафтогаза". Собственно, такой законопроект в первом чтении и приняла Рада.