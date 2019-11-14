Задержание мужа Анны Скороход: кто такой Алексей Алякин и в чем его подозревают

Нардеп от "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что 14 ноября незаконно задержали ее мужа Алексея Алякина. Причина – политическая позиция Скороход, которая не согласна с некоторыми решениями фракции. С чем именно не согласна депутат и почему задержали ее мужа – читайте в материале 24 канала.

Кто такой Алексей Алякин? Российский бизнесмен, банкир. В 1994 году основал группу компаний "Реинвестирование", которая занималась девелоперским бизнесом в Подмосковье и инвестициями в недвижимость. В нее также входили торговый дом КСЭ и турфирма "Инна-тур". В конце 1990-х годов приобрел доли в банках: "Маст-банк", "Юникорбанк", "Интеркапиталбанк", банках "Окский", "АБфинанс", "Кедр" и "Пушкино".



С 2000 года работал заместителем главы департамента промышленности Минимущества России. В 2003 году занял пост директора московского НИИ химических реактивов и химически чистых веществ. С 2008 года – гендиректор Научно-исследовательского физико-химического института им. Карпова. В 2012 году – основной акционер девелопера Potok, которую ему передал Сергей Полонский с намерением последующего выкупа.



В начале 2013 года стороны расторгли сделку, а Сергей Полонский обвинил Алякина в выводе активов. Кроме того, Алякин продал доли в банках "Кедр" и "Пушкино", который позже лишился лицензии и был признан банкротом.



В октябре 2013 года Арбитражный суд Москвы принял заявление о банкротстве самого Алякина. В феврале 2014 года он лишился последнего банковского актива, продав пакет акций "Юникорбанка".

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Против рынка земли и приватизации ГТС

Анна Скороход не поддержала два важных законопроекта, которые инициировали в офисе президента Владимира Зеленского и были внесены на рассмотрение фракцией "Слуга народа". Первый – о разгосударствлении газотранспортной системы. Второй – открытие рынка земли. Оба раза Скороход проголосовала "против". Кстати, рынок земли – одно из главных условий МВФ для дальнейшего сотрудничества с Украиной.

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По убеждению депутата, украинские правоохранители задержали Алексея Алякина в связи с ее политической деятельностью.

Я не голосовала так, как мне указывала фракция. Поэтому по поручению одного из заместителей Офиса президента одному из заместителей генерального прокурора Касько моего мужа задержали незаконно,

– заявила Скороход.



Анна Скороход уверена, что Алексея Алякина преследуют по политическим мотивам / скриншот

Анна Скороход настаивает, что раньше, до ее голосования, к Алексею Алякину не было никаких претензий. Поэтому она обращается к президенту Зеленскому, Государственному бюро расследований и другим правоохранительным органам с просьбой "остановить беспредел".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция не имеет отношения к задержанию Алексея Алякина.

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Смотрите видео выступления Анны Скороход в Верховной Раде

В чем подозревают Алексея Алякина?

С 2014 года Алексей Алякин проживает за пределами России. В декабре 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал арест Алякина. Его объявили в федеральный и международный розыск по делу о мошенничестве и незаконном выводе 700 миллионов рублей. 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.

В 2015 году Алякин уехал из России в Украину и получил украинское гражданство. Но 30 июля 2018 года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.

Алякин был задержан СБУ в Киевской области 9 августа 2018 года и арестован в рамках экстрадиционного запроса от России. В ноябре 2018 года бизнесмен предоставил суду медицинские документы о необходимости амбулаторного лечения, ему изменили меру пресечения на домашний арест.

В феврале 2019 года суд обязал Государственную миграционную службу предоставить украинское гражданство Алексею Алякину. На сегодня экс-россиянин – владелец ООО "Строительный комбинат "Прогресс". Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Алякина связывают с Павлом Фуксом – российско-украинским бизнесменом, которого в России в октябре 2019 года тоже объявили в розыск по делу о мошенничестве MosCityGroup. В Украине Фукс занимается недвижимостью.

14 ноября 2019 года правоохранители снова задержали Алякина на основании запроса России.

"Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, – сообщил сайт ГПУ. – Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче. Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины через предоставление миграционной службе ложных сведений".



Алякин владеет информацией о счетах Путина и его окружения? / Фото Getty

Как писал в свое время журналист Юрий Бутусов, Алякин из семьи известных российских финансистов. Семья Алякиных тесно связана со многими служащими Центробанка РФ.

Очевидно, что сеть мелких банков Алексея Алякина существовала в интересах ряда российских государственных деятелей, и судя по организации работы, вполне вероятно, что его задачей были разные сомнительные финансовые проведения, отмывание денег и тому подобное. Начался процесс, старая "крыша" не смогла защитить Алексея. Ему пришлось бежать туда, где легче договориться – в Украину. Неизвестно, сколько ему это стоило, но в 2013-м Алякин получил гражданство Украины, и открыл в Борисполе строительную компанию,

– пишет Юрий Бутусов.

Он также добавляет: Алякин не стал бойцом добровольческого батальона, не пошел на войну и не занялся активной волонтерской деятельностью, чтобы получить защиту от выдачи России в глазах украинского общества.

Видимо, Алякин не хотел отрезать себе все пути в РФ и создавать проблемы семье... Но Алякин – важный для России человек. Благодаря своим обширным связям он, наверняка, знает, как делает деньги группировка Путина и ФСБ, имеет множество ценных сведений,

– убежден Бутусов.