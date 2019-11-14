Скандал навколо "слуги народу" Скороход: з’явилися деталі затримання її чоловіка

Підприємця Олексія Алякіна, цивільного чоловіка депутатки від "Слуги народу" Анни Скороход, затримали уранці 14 листопада. Раніше його Росія оголосила у міжнародний розшук, і він перебував у базі Інтерполу.

Як розповів адвокат Сергій Тарасюк у коментарі "Українській правді", Алякіна затримали 14 листопада о 10 годині ранку на розі вулиць Пилипа Орлика та Інститутської. Затримували його працівники департаменту карного розшуку Нацполіції.

Зверніть увагу! Є інформація і про інші факти працевлаштування, – Ситник про деталі затримання чиновниці ОПУ

Тимчасове затримання вже пройшло, він, скажемо так, пройшов через усі процедури, і наразі триває процедура екстрадиційної перевірки. Фактично була ще одна процедура, яка не є передбаченою законом. Мовиться про повторне затримання, це законодавством не передбачено,

– розповів Тарасюк.

Адвокат додав, що підстави для затримання були ті самі, що і рік тому. Тому це фактично ще одна екстрадиційна перевірка Генеральної прокуратури.



Карта Алякіна у базі розшуку Інтерполу

Далі Алякіна мають доправити до ізолятора тимчасового тримання, а пізніше – обрати запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. На думку адвоката, засідання суду відбудеться 15 або 16 листопада.

Через незаконне затримання захист Алякіна має намір звернутися до до Державного бюро розслідувань.

"У Нацполіції затримання Алякіна не коментують і радять звертатися до Генпрокуратури. Заступник генерального прокурора Віталій Касько, зі свого боку, ані підтвердив, ані спростував інформацію, натомість преслужба ГПУ поки на запити не відповідає.

Важливо! У серпні 2018 року Служба безпеки України вже затримувала Алякіна за запитом Росії. Його там підозрюють у шахрайстві. У підсумку Алякіна заарештували, проте у вересні 2019 року термін арешту сплив.

Що відомо про Олексія Алякіна

Він є колишнім власником російського банку "Пушкіно". Після затримання Алякін перебував в Україні під екстрадаційним арештом, проте згодом його перевели під домашній арешт. Водночас суд зобов'язав Міграційну служби надати йому українське громадянство.

Отримав він український паспорт у 2013 році та відповідно відмовився від російського. Згодом український суд відмовив російському МЗС в екстрадиції та зобов’язав повернути скасоване раніше українське громадянство. Натомість, за словами адвоката, наразі Алякін є особою без громадянства.

Цікаво! Це якесь знущання, – депутатка "Слуги народу" розплакалася у Раді через ігнорування її правок

Чому в Україні виник скандал навколо затримання Алякіна

Депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход є його цивільною дружиною. 14 листопада під час виступу у Раді у затриманні свого чоловіка вона звинуватила чинну владу – нібито його затримали "за доручення одного із заступників Адміністрації Президента". За її словами, підставою для цього стали "її голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС, а також червона кнопка проти відкриття ринку землі".

Сьогодні за мої політичні уподобання, мої політичні бачення та за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з заступників голови Адміністрації Президента, одного з замів генерального прокурора Каська… мого чоловіка було затримано незаконно,

– наголосила Скороход.

У фракції "Слуга народу" на такі закиди вже відреагували. Як зауважив очільник представництва політсили у парламенті Давид Арахамія, Скороход, найімовірніше, виключать із фракції "Слуги народу", бо вона не виконує жодних її рішень.

"Немає ніякого сенсу перебувати у фракції та не підтримувати жодного рішення фракції. Подивіться голосування. Навіщо вона? Людина не виконує жодного рішення фракції, – зазначив він.

Щодо її чоловіка, за словами Арахамії, той погрожував депутатами профільного комітету з енергетики, і цим мають зайнятися правоохоронці. Крім того, лідер фракції "Слуга народу" звинуватив Скороход у тому, що вона пропонувала хабарі іншим народним обранцям.