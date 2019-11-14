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      Скандал вокруг "слуги народа" Скороход: появились детали задержания ее мужа

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      Алексей Алякин
      Алексей Алякин / "Ведомости"

      Предпринимателя Алексея Алякина, гражданского мужа депутата от "Слуги народа" Анны Скороход, задержали утром 14 ноября. Ранее Россия объявила его в международный розыск, и он находился в базе Интерпола.

      Как рассказал адвокат Сергей Тарасюк в комментарии "Украинской правде", Алякина задержали 14 ноября в 10 часов утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской. Задерживали его работники Департамента уголовного розыска Нацполиции.

      Обратите внимание! Есть информация и о других фактах трудоустройства, – Сытник о деталях задержания чиновницы ОПУ

      Временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки. Фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом. Говорится о повторном задержании, это законодательством не предусмотрено,
      – рассказал Тарасюк.

      Адвокат добавил, что основания для задержания были те же, что и год назад. Потому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры.

      Задержание, Алякин, Россия, Украина. Интерпол
      Карта Алякина в базе розыска Интерпола

      Далее Алякина должны доставить в изолятор временного содержания, а позже – избрать меру пресечения в виде временного ареста. По мнению адвоката, заседание суда состоится 15 или 16 ноября.

      Из-за незаконного задержания защита Алякина намерена обратиться в Государственное бюро расследований.

      В Нацполиции задержание Алякина не комментируют и советуют обращаться в Генпрокуратуру. Заместитель генерального прокурора Виталий Касько, со своей стороны, ни подтвердил, ни опроверг информацию, между тем пресс-служба ГПУ пока на запросы не отвечает.

      Важно! В августе 2018 года Служба безопасности Украины уже задерживала Алякина по запросу России. Его там подозревают в мошенничестве. В итоге Алякина арестовали, однако в сентябре 2019 года срок ареста истек.

      Что известно об Алексее Алякине

      Он является бывшим владельцем российского банка "Пушкино". После задержания Алякин находился в Украине под экстрадационным арестом, однако впоследствии его перевели под домашний арест. В то же время суд обязал миграционную службу предоставить ему украинское гражданство.

      Получил он украинский паспорт в 2013 году и соответственно отказался от российского. Впоследствии украинский суд отказал российскому МИД в экстрадиции и обязал вернуть отмененное ранее украинское гражданство. Таким образом, по словам адвоката, сейчас Адякин является лицом без гражданства.

      Интересно! Это какое-то издевательство, – депутат "Слуги народа" расплакалась в Раде из-за игнорирования ее правок

      Почему в Украине возник скандал вокруг задержания Алякина

      Депутат от "Слуги народа" Анна Скороход является его гражданской женой. 14 ноября во время выступления в Раде в задержании своего мужа она обвинила действующую власть – якобы его задержали "по поручению одного из заместителей Администрации Президента". По ее словам, основанием для этого стали "ее голосования в зале, отстаивание государственной собственности ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли".

      Сегодня за мои политические предпочтения, мои политические взгляды и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из заместителей главы Администрации Президента, одного из замов генерального прокурора Касько... моего мужа задержали незаконно,
      – подчеркнула Скороход.

      Во фракции "Слуга народа" на такие упреки уже отреагировали. Как отметил глава представительства политсилы в парламенте Давид Арахамия, Скороход, вероятнее всего, исключат из фракции "Слуги народа", потому что она не выполняет никаких ее решений.

      "Нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одно решение фракции. Посмотрите голосование. Зачем она? Человек не выполняет ни одного решения фракции", – отметил он.

      Что касается ее мужа, по словам Арахамии, тот угрожал депутатами профильного комитета по энергетике, и этим должны заняться правоохранители. Кроме того, лидер фракции "Слуга народа" обвинил Скороход в том, что она предлагала взятки другим народным избранникам.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Анна Скороход Украина – Россия Расследования ГПУ Интерпол Полиция
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