"Зачем она": Арахамия заявил, что Скороход исключат из фракции "Слуги народа"

Народную избранницу Анну Скороход, вероятнее всего, исключат из фракции "Слуги народа", потому что она не выполняет никаких ее решений. А вот ее мужем, Алексеем Алякиным, займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

Лично предложит исключить члена парламента председатель фракции Давид Арахамия. Об этом он рассказал в стенах парламента.

Основное: Скандал в "Слуге народа": депутат заявляет о задержании ее мужа из-за голосования

Нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Посмотрите голосования. Зачем она? Человек не выполняет ни одного решения фракции,

– высказался он о Скороход.

Кроме того, Арахамия обвинил политика в том, что она предлагала взятки другим народным избранникам.

К слову, в кулуарах парламента Скороход заявила, что готова к такому решению ее однопартийцев.

"Пусть исключают", – сказала она. Кроме того, член парламента заявила, что руководство партии запрещало ей ходить на телеэфиры и высказывать свое мнение.

Скандал со Скороход в Раде: что известно?

14 ноября во время заседания Рады народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход во время своего выступления с трибуны обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина.

Член парламента утверждает, что мужчину задержали из-за ее голосования вопреки позиции фракции.

Скороход убеждает, что "решение о задержание незаконное, а поводом стал запрос Российской Федерации 2017 года".

Она также обратилась к президенту с призывом дать поручение ГБР и правоохранителям "прекратить беспредел" и "давление на нее и семью".

Кто такая Анна Скороход?

29-летняя Анна Скороход прошла в Верховную Раду по округу №93 (Мироновка Киевской области). Раньше она была менджером строительного комбината "Прогресс".



Ее называют гражданской женой российского банкира Алексея Алякина, сбежавшего в Украину. Он – бывший владелец российского банка "Пушкино", объявлен российскими властями в розыск по подозрению в мошенничестве. Находился в Украине под экстрадиционным арестом, однако впоследствии его перевели под домашний арест. При этом суд обязал Миграционную службу предоставить ему украинское гражданство.



Это уже не первый скандал с участием Скороход в Раде. До этого Скороход расплакалась в стенах парламента, когда депутаты игнорировали ее правки.