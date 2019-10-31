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      В "Слуге народа" начинают собирать подписи за отставку генпрокурора Рябошапки, – Лещенко

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      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / Соцсети

      Экс-нардеп Сергей Лещенко утверждает, что представитель "Слуг народа" Александр Дубинский начал сбор подписей за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

      Как Лещенко сообщил в своем телеграмм-канале, таким образом Дубинский якобы намерен переключить внимание общества из того факта, что ни он, ни вся "группа Коломойского" не голосовали за снятие неприкосновенности с "известного "мародера" на железной дороге Ярослава Дубневича".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины ГПУ Слуга народа Олександр Дубинский Руслан Рябошапка
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