В "Слуге народа" начинают собирать подписи за отставку генпрокурора Рябошапки, – Лещенко

Экс-нардеп Сергей Лещенко утверждает, что представитель "Слуг народа" Александр Дубинский начал сбор подписей за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

Как Лещенко сообщил в своем телеграмм-канале, таким образом Дубинский якобы намерен переключить внимание общества из того факта, что ни он, ни вся "группа Коломойского" не голосовали за снятие неприкосновенности с "известного "мародера" на железной дороге Ярослава Дубневича".

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