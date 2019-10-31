В "Слуге народа" начинают собирать подписи за отставку генпрокурора Рябошапки, – Лещенко
Экс-нардеп Сергей Лещенко утверждает, что представитель "Слуг народа" Александр Дубинский начал сбор подписей за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.
Как Лещенко сообщил в своем телеграмм-канале, таким образом Дубинский якобы намерен переключить внимание общества из того факта, что ни он, ни вся "группа Коломойского" не голосовали за снятие неприкосновенности с "известного "мародера" на железной дороге Ярослава Дубневича".
Советуем ознакомиться! Дело Дубневича: почему парламент дал разрешение на арест и что грозит нардепу
Новость дополняется
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии