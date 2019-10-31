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      У "Слузі народу" починають збирати підписи за відставку генпрокурора Рябошапки

      748 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / Соцмережі

      Екснардеп Сергій Лещенко переконує, що представник "Слуг народу" Олександр Дубінський почав збір підписів за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

      Як Лещенко повідомив у своєму телеграм-каналі, таким чином Дубінський нібито має намір перемкнути увагу суспільства з того факту, що ні він, ні вся "група Коломойського" не голосували за зняття недоторканності з "відомого "мародера" на залізниці Ярослава Дубневича".

      Радимо ознайомитися! Справа Дубневича: чому парламент дав дозвіл на арешт і що загрожує нардепу

      Інформацію про збір підписів вже підтвердив сам Дубінський на своєму телеграм-каналі. Також він оприлюднив фото проєкту постанови про висловленням недовіри Рябошапці. Документ вже підписали сам Дубінський, ще Максим Бужанський і Антон Поляков. Двоє останніх також є членами фракції "Слуга народу".

      Новина доповнюється 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Слуга народу Олександр Дубінський Руслан Рябошапка
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