У "Слузі народу" починають збирати підписи за відставку генпрокурора Рябошапки

Екснардеп Сергій Лещенко переконує, що представник "Слуг народу" Олександр Дубінський почав збір підписів за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

Як Лещенко повідомив у своєму телеграм-каналі, таким чином Дубінський нібито має намір перемкнути увагу суспільства з того факту, що ні він, ні вся "група Коломойського" не голосували за зняття недоторканності з "відомого "мародера" на залізниці Ярослава Дубневича".

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Інформацію про збір підписів вже підтвердив сам Дубінський на своєму телеграм-каналі. Також він оприлюднив фото проєкту постанови про висловленням недовіри Рябошапці. Документ вже підписали сам Дубінський, ще Максим Бужанський і Антон Поляков. Двоє останніх також є членами фракції "Слуга народу".

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