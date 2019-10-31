Справа Дубневича: чому парламент дав дозвіл на арешт і що загрожує нардепу

За подання ГПУ, Верховна Рада зняла недоторканність і дала згоду на затримання та арешт народного депутата Ярослава Дубневича. У чому підозрюють одного із найбагатших парламентарів і що йому загрожує – в матеріалі 24 каналу.

Що ГПУ і САП інкримінують Ярославу Дубневичу?

Народного депутата Ярослава Дубневича (група "За майбутнє") підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови Комітету з питань транспорту Верховної Ради 8-го скликання. Справа стосується корупційних схем через закупівлі для "Укрзалізниці". За даними правоохоронців, через підставні фірми, кінцевим бенефіціаром яких є Дубневич, державі було нанесено збитки на суму 93 мільйони гривень. За такі діяння Дубневичу загрожує арешт на довгі роки.

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Дубневича підозрюють в оборудках на "Укрзалізниці" / Фото Укрінформ

За словами генпрокурора Руслана Рябошапки, два підприємства, якими керували помічники Дубневича, повинні були заключити між собою прямий контракт на закупівлю стрілочної продукції для "Укрзалізниці". Натомість закупки відбулися через фірми-прокладки, які підконтрольні братам Дубневичам. Слідство вважає, що 93 мільйони гривень були отримані народним депутатом та його спільниками – юридичними особами – через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції.

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31 жовтня Верховна Рада підтримала зняття недоторканності Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності і арешт.

Що загрожує Дубневичу?

Нардепу Ярославу Дубневичу інкримінують 191 статтю частину п'яту Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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Дії, передбачені цією статтею, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Які докази проти Дубневича?

За словами керівника САП Назара Холодницього, після підтримання Верховною Радою подання почнеться звичайне слідство. Без шоу і взаємних звинувачень. Заступник генпрокурора запевнив, що без доказів до суду САП не піде.

Уся доказова база буде оприлюднена при оголошенні підозри Дубневичу і направленні справи до суду. Є чимало непрямих доказів, які свідчать, що Дубневич міг, впливав і був кінцевим бенефеціаром вигоди, що нанесло збитки державі,

– зазначив Холодницький.



Назар Холодницький запевняє, що зберуть досить доказів для суду / Фото соцмереж

Водночас, як зауважують експерти, довести економічні злочини дуже складно. За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, те, що у братів Дубневичів (Ярослава і Богдана – Прим. 24) рильце в пушку, всім відомо. Але, наскільки вагомі зібрані докази, оцінять юристи.

Дуже непросто зібрати докази в економічних злочинах. Ексзаступнику секретаря РНБО Гладковському пред'явили підозру не щодо його військових оборудок із Росію. Екснардепу Пашинському не рейдерство, а нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Мабуть, Дубневичу пред'являють ті звинувачення, які наразі вже зібрала ГПУ. Після рішення Ради збиратимуть ще. Це початок,

– вважає Володимир Фесенко.

Політолог Андрій Вігірінський зазначає: підозри в заволодінні, привласненні чи розтраті потребують безпосередніх доказів того, що саме Дубневич став власником цих грошей.

Такі справи доводяться. Якщо три роки розслідується, то має бути швидко завершено. Головне: як саме встановлений склад злочину? Як Дубневич заволодів, вивів і обернув на власну користь ці гроші. Ось це треба довести,

– наголошує Андрій Вігірінський.

У слідства, вочевидь, є свідки. Принаймні, як заявив із трибуни Верховної Ради нардеп Андрій Мотовиловець, він був свідком політичної корупції Дубневича. Зокрема, при призначенні керівника аеропорту Львів, коли на цю посаду нардеп намагався пролобіювати свою людину.

Зніміть монополію Дубневича в Укрзалізниці. Дайте шанс держпідприємствам на розвиток. Треба покінчити з політичною корупцією і політичним бізнесом,

– закликав Мотовиловець.

Що далі?

Як зазначає Володимир Фесенко, процеси розслідувань корупції серед високопосадовців триватимуть. Хоча зараз є проблема реорганізації прокуратури і перехід слідства в Державне бюро розслідувань.



Чи подолають Рябошапка і Зеленський політичну корупцію?

Утім, на його думку, Рябошапка є неформальним координатором антикорупційної активності, буде рушійною силою цих процесів. Це не остання справа щодо чиновників-корупціонерів. Діючих і колишніх. Запущено розслідування по екснардепу Микитасю. П’ятого президента Порошенка залишать "на десерт". Але з ним буде складніше всього щодо збору доказів.