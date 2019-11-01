Хто такий нардеп Ярослав Дубневич, з якого Рада зняла недоторканність

31 жовтня народні депутати підтримали звинувачення генпрокурора та підтримали арешт Ярослава Дубневича. Що про нього відомо та у яких корупційних схемах він замішаний – читайте у матеріалі 24 каналу.

Більшістю голосів парламент 31 жовтня дав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата Ярослава Дубневича. Його підозрюють у розкраданні державного бюджету. Вищий антикорупційний суд розглядатиме запобіжний захід Дубневичу 1 листопада о 13:00.

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Біографія Ярослава Дубневича

Ярославові Дубневичу 50 років. Він народився у селі Зубра неподалік Львова. Закінчив взуттєве училище №32, працював пресувальником у Пустомитівському райпобуткомбінаті.

У 1989 році разом зі старшим братом Богданом Дубневичем відкриває кооператив з виготовлення дешевого взуття, який проіснував три роки. Тоді і почалася їхня тісна співпраця.



Дубневичі замолоду почали працювати спільно / фото: Олега Федонюка

У 1993 році Ярослав стає помічником брата, який є головою сільськогосподарського виробничого підприємства "Львівське".

Через дев’ять років у 2002 році Ярослав Дубневич став депутатом Пустомитівської районної ради. У 2003 – президентом науково-виробничого підприємства "Колійні технології", яке згодом перейменовано на корпорацію "Колійні ремонтні технології".

Освіта

Окрім середньої спеціальної освіти, Дубневич має дві вищі. Паралельно із депутатством і роботою закінчує два виші: у 2004 Львівську політехніку за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" і в 2005 Дніпропетровський інститут залізничного транспорту за напрямом "Облік і аудит".

2006 року Дубневич став депутатом Львівської обласної ради, заступником голови фракції БЮТ, членом постійної депутатської комісії з питань майна. Він був обраним до облради і вдруге, і просидів там до 2012 року.

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Народний депутат

Наступні два роки Ярослав Дубневич був народним депутатом Верховної Ради України. Він як самовисуванець переміг на мажоритарному окрузі на рідній Львівщині. Тоді він обійшов кандидатку від "Батьківщини" Тетяну Чорновол.

На позачергових виборах до Верховної Ради, які відбулися 26 жовтня 2014 року, Ярослав Дубневич переміг на тому ж 120 окрузі, набравши 60,1 % голосів виборців. Тоді він балотувався від "Блоку Петра Порошенка" і увійшов до відповідної фракції. У Раді він очолив Комітет з питань транспорту. Цього ж року нардепом від сусіднього 118 округу став його брат. Він теж увійшов до фракції БПП.



Дубневич потрапив до Ради у 2014 році від партії "Блок Петра Порошенка" / фото: Вікіпедія

Вибори 2019 року

На позачергових парламентських виборах Ярослав Дубневич балотувався як самовисуванець на рідному окрузі №120. Його найближчий опонент Тарас Елейко з партії "Голос" набрав удвічі менше голосів.

У вересні 2019 року, невдовзі після початку роботи нової Ради, Укрзалізниця передала Службі безпеки докази проти компаній, пов'язаних із братами Дубневичами. В УЗ виявили, що компанії Дубневичів у 2018-2019 роках постачали Укрзалізниці деталі, які нібито виготовляли самі. Водночас насправді їх імпортували з Білорусі.

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У яких зловживаннях підозрюють братів Дубневичів?

Дубневичі володіють корпорацією з будівництва залізничних колій. Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює, що старший із братів, починаючи з 2014 року, лобіював інтереси власних підприємств, аби отримати держзамовлення від "Укрзалізниці". А ще вони ексклюзивно постачають Укрзалізниці скоби для скріплення рейок і шпал.



Журналісти розслідували, що одна із близьких до Дубневичів фірма у 2014 році отримала замовлень від Укрзалізниці на 103 мільйони гривень, у 2015 році – на 170, а у 2016 – на 300 мільйонів гривень. Хоча прізвища Дубневичів не фігурують у тендерній документації. Фірми очолюють менеджери, які раніше працювали у їхніх компаніях. Оборудки з Укрзалізницею – не єдина схема, до якої причетні Дубневичі. Зокрема, НАБУ розслідує резонансну справу про розкрадання 300 мільйонів кубометрів газу на суму 1,4 мільярда гривень.