Запобіжний захід Дубневичу: Антикорупційний суд визначився із датою

Вищий антикорупційний суд України обере запобіжний захід для народного депутата Ярослава Дубневича (група "За майбутнє").

Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що судове засідання почнеться 1 листопада о 13:00 у Києві за адресою: вулиця Хрещатик, 42-а.

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Прокурори САП наполягають на застосуванні щодо нардепа запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 мільйонів гривень застави.

У чому звинувачують депутата Дубневича і що йому загрожує?

неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства .

. інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці" .

Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень. Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.

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Нардепу Ярославу Дубневичу інкримінують 191 статтю частину п'яту Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Дії, передбачені цією статтею, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.