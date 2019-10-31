Мера пресечения Дубневичу: Антикоррупционный суд определился с датой

Высший антикоррупционный суд Украины изберет меру пресечения для народного депутата Ярослава Дубневича (группа "За будущее").

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что судебное заседание начнется в 13:00 в Киеве по адресу: улица Крещатик, 42-а.

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Прокуроры САП настаивают на применении в отношении нардепа меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 миллионов гривен залога.

В чем обвиняют депутата Дубневича и что ему грозит?

ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.

другое дело касается коррупционных схем путем закупок для предприятия Укрзализныци. Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

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Нардепу Ярославу Дубневичу инкриминируют статью 191 часть пятая Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Действия, предусмотренные этой статьей, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.