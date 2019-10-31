Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность

31 октября народные депутаты поддержали обвинения генпрокурора и поддержали арест Ярослава Дубневича. Что о нем известно и в каких коррупционных схемах он замешан – читайте в материале 24 канала.

Большинством голосов парламент 31 октября дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича. Его подозревают в хищении государственного бюджета.

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Биография Ярослава Дубневича

Ярославу Дубневичу 50 лет. Он родился в селе Зубра недалеко от Львова. Окончил обувное училище №32, работал прессовщиком на Пустомытовском райбыткомбинате.

В 1989 году вместе со старшим братом Богданом Дубневичем открывает кооператив по изготовлению дешевой обуви, который просуществовал три года. Тогда и началось их тесное сотрудничество.



Дубневичи с юности работают вместе / фото: Олега Федонюка

В 1993 году Ярослав становится помощником брата, который является председателем сельскохозяйственного производственного предприятия "Львівське".

Через девять лет в 2002 году Ярослав Дубневич стал депутатом Пустомытовского районного совета. В 2003 – президентом научно-производственного предприятия "Путевые технологии", которое впоследствии переименована в корпорацию "Путевые ремонтные технологии".

Образование

Кроме среднего специального образования, Дубневич имеет два высших. Параллельно с депутатством и работой заканчивает два вуза: в 2004 Львовскую политехнику по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности" и в 2005 году – Днепропетровский институт железнодорожного транспорта по направлению "Учет и аудит".

В 2006 году Дубневич стал депутатом Львовского областного совета, заместителем председателя фракции БЮТ, членом постоянной депутатской комиссии по вопросам имущества. Он был избран в облсовет и второй раз и просидел там до 2012 года.

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Народный депутат

Следующие два года Ярослав Дубневич был народным депутатом Верховной Рады Украины. Он как самовыдвиженец победил на мажоритарном округе на родной Львовщине. Тогда он обошел кандидатку от "Батькивщины" Татьяну Чорновил.

На внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 26 октября 2014 года, Ярослав Дубневич победил на том же 120 округе, набрав 60,1% голосов избирателей. Тогда он баллотировался от Блока Петра Порошенко и вошел в соответствующую фракцию. В Раде он возглавил Комитет по вопросам транспорта. В этом году нардепом от соседнего 118 округа стал его брат. Он тоже вошел во фракцию БПП.



Дубневич попал в Раду в 2014 году от партии "Блок Петра Порошенко" / фото: Википедия

Выборы 2019 года

На внеочередных парламентских выборах Ярослав Дубневич баллотировался как самовыдвиженец на родном округе №120. Его ближайший оппонент Тарас Елейко из партии "Голос" набрал вдвое меньше – 18,6%, то есть 15 тысяч 37 голосов.

В сентябре 2019 года, вскоре после начала работы новой Рады, Укрзализныця передала Службе безопасности улики против компаний, связанных с братьями Дубневичами. В УЗ обнаружили, что компании Дубневичей в 2018-2019 годах поставляли Укрзализныце детали, которые якобы изготавляли сами. В то же время на самом деле их импортировали из Беларуси.

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В каких злоупотреблениях подозревают братьев Дубневичей?

Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей. Специализованная антикоррупционная прокуратура подозревает, что старший из братьев, начиная с 2014 года, лоббировал интересы собственных предприятий, чтобы получить госзаказ от "Укрзализныци". А еще они эксклюзивно поставляют Укрзализныце скобы для скрепления рельсов и шпал.



Журналисты расследовали, что одна из близких к Дубневичам фирма в 2014 году получила заказов от Укрзализныци на 103 миллиона гривен, в 2015 году – на 170, а в 2016 году – на 300 миллионов гривен. Хотя фамилии Дубневичей не фигурируют в тендерной документации. Фирмы возглавляют менеджеры, ранее работавшие в их компаниях. Сделки с Укрзализныцей – не единственная схема, к которой причастны Дубневичи. В частности, НАБУ расследует резонансное дело о хищении 300 миллионов кубометров газа на сумму 1,4 миллиарда гривен.