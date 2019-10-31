Дело Дубневича: почему парламент дал разрешение на арест и что грозит нардепу

По представлению ГПУ, Верховная Рада сняла неприкосновенность и дала согласие на задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича. В чем подозревают одного из самых богатых парламентариев и что ему грозит – в материале 24 канала.

Что ГПУ и САП инкриминируют Ярославу Дубневичу?

Народного депутата Ярослава Дубневича (группа "За будущее") подозревают в злоупотреблении служебным положением на посту главы Комитета по вопросам транспорта Верховной Рады 8-го созыва. Дело касается коррупционных схем из-за закупок для "Укрзализныци". По данным правоохранителей, через подставные фирмы, конечным бенефициаром которых является Дубневич, государству были нанесены убытки на сумму 93 миллиона гривен. За такие деяния Дубневичу грозит арест на долгие годы.

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Дубневича подозревают в оборудках на "Укрзализныци" / Фото Укринформ

По словам генпрокурора Руслана Рябошапки, два предприятия, которыми руководили помощники Дубневича, должны были заключить между собой прямой контракт на закупку стрелочной продукции для "Укрзализныци". Однако закупки состоялись через фирмы-прокладки, которые подконтрольны братьям Дубневичам. Следствие считает, что 93 миллиона гривен были получены народным депутатом и его подельниками – юридическими лицами – через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.

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31 октября Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности и аресту.

Что грозит Дубневичу?

Нардепу Ярославу Дубневичу инкриминируют статью 191 часть пятая Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

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Действия, предусмотренные этой статьей, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Какие доказательства против Дубневича?

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, после поддержания Верховной Радой представления начнется обычное следствие. Без шоу и взаимных обвинений. Заместитель генпрокурора заверил, что без доказательств в суд САП не пойдет.

Вся доказательная база будет обнародована при объявлении подозрения Дубневичу и направлении дела в суд. Есть немало косвенных доказательств, которые свидетельствуют, что Дубневич мог, влиял и был конечным бенефициаром выгоды, что нанесло убытки государству,

– отметил Холодницкий.



Назар Холодницкий утверждает, что соберут достаточно доказательств для суда / Фото соцсетей

Однако, как отмечают эксперты, доказать экономические преступления очень сложно. По словам главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, то, что у братьев Дубневичей (Ярослава и Богдана – Прим. 24) рыльце в пушку, всем известно. Но, насколько весомые собранные доказательства, оценят юристы.

Очень непросто собрать доказательства в экономических преступлениях. Экс-заместителю секретаря СНБО Гладковскому предъявили подозрение не в отношении его военных оборудок с Россией. Экс-нардепу Пашинскому не рейдерство, а нанесение тяжких телесных повреждений. Видимо, Дубневичу предъявляют те обвинения, которые сейчас уже собрала ГПУ. После решения Рады будут собирать еще. Это начало,

– считает Владимир Фесенко.

Политолог Андрей Вигиринский отмечает: подозрения в завладении, присвоении или растрате требуют непосредственных доказательств того, что именно Дубневич стал владельцем этих денег.

Такие дела доказываются. Если три года расследуется, то должно быть быстро завершено. Главное: как именно установлен состав преступления? Как Дубневич завладел, вывел и обратил в свою пользу эти деньги. Вот это надо доказать,

– отмечает Андрей Вигиринский.

У следствия, очевидно, есть свидетели. По крайней мере, как заявил с трибуны Верховной Рады нардеп Андрей Мотовиловец, он был свидетелем политической коррупции Дубневича. В частности, при назначении руководителя аэропорта Львов, когда на эту должность нардеп пытался пролоббировать своего человека.

Снимите монополию Дубневича в Укрзализныце. Дайте шанс госпредприятиям на развитие. Надо покончить с политической коррупцией и политическим бизнесом,

– призвал Мотовиловец.

Что дальше?

Как отмечает Владимир Фесенко, процессы расследований коррупции среди высокопоставленных чиновников будут продолжаться. Хотя сейчас есть проблема реорганизации прокуратуры и переход следствия в Государственное бюро расследований.



Преодолеют ли Рябошапка и Зеленский политическую коррупцию?

Впрочем, по его мнению, Рябошапка является неформальным координатором антикоррупционной активности, будет движущей силой этих процессов. Это не последнее дело в отношении чиновников-коррупционеров. Действующих и бывших. Начато расследование по экс-нардепу Микитасю. Пятого президента Порошенко оставят "на десерт". Но с ним будет сложнее всего по сбору доказательств.