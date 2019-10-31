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      Рада сняла неприкосновенность с Дубневича: в чем его подозревают

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      С депутатата Ярослава Дубневича сняли недорканнисть
      Ярослав Дубневич / Фото Олега Федонюка

      Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата Ярослава Дубневича. Его подозревают в коррупционных схемах из-за закупок для Укрзализныци.

      Народные депутаты поддержали три подания генерального прокурора Руслана Рябошапки на арест Дубневича. Парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из группы "За будущее".

      Актуально: Короли наличных: как Дубневичи "сколотили" свое многомиллионное состояние – впечатляющее видео

      Нардепы поддержали три проекта постановлений: о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича. Соответственно 332, 241 и 229 голосов.

      Сам Ярослав Дубневич с обвинениями не согласен. В своем выступлении с трибуны он назвал обвинения НАБУ и Генпрокуратуры абсурдными.

      Дубневичу объявили подозрение в двух эпизодах:

      – ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.

      – другое дело касается коррупционных схем путем закупки для предприятия Укрзализныци. Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

      В результате они использовали "заработанные" деньги по своему усмотрению.

      Важно: "Черный день" для Дубневичей: в Укрзализныце взялись за коррупционные схемы

      Что известно о братьях Дубневичах?
      Ярослав Дубневич попал в Раду в 2012 году. Богдан Дубневич присоединился к нему после Революции Достоинства. Оба вступили в БПП. В Верховной Раде прошлого созыва младший Дубневич возглавлял транспортный комитет. А старший входил в бюджетный.

      Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей. Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает, что старший из братьев лоббировал интересы собственных предприятий, чтобы получить госзаказ от Укрзализныци. А еще они эксклюзивно поставляют Укрзализныце скобы для скрепления рельсов и шпал.

      Журналисты расследовали, что одна из близких к Дубневичам фирма в 2014 году получила заказов от Укрзализныци на 103 миллиона гривен, в 2015 году – на 170, а в 2016 – на 300 миллионов гривен. Хотя фамилии Дубневичей не фигурируют в тендерной документации. Фирмы возглавляют менеджеры, которые ранее работали в их компаниях. Сделки с Укрзализныцей – не единственная схема, к которой причастны Дубневичи. В частности, НАБУ расследует резонансное дело о хищении 300 миллионов кубометров газа на сумму 1,4 миллиарда гривен.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Снятие неприкосновенности ГПУ Дубневич Ярослав Васильевич
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