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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Дела против Порошенко и прошлой власти: какие у них перспективы

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      Государственное бюро расследований открыло ряд производств против Порошенко и других представителей прежней власти
      Государственное бюро расследований открыло ряд производств против Порошенко и других представителей прежней власти / gettyimages.com

      С Государственным бюро расследований творится что-то странное. Соратник Януковича – Портнов – анонсирует, что будет делать ГБР, а затем бюро это выполняет. Это говорит о том, что не все там так хорошо, и нужны реформы.

      Такое мнение 24 каналу высказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, первый заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

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      Критика в адрес ГБР по поводу политически зависимой процедуры назначения руководства сейчас подтверждается. Окончательную оценку того, несут ли дела против представителей прежней власти политический компонент или перспективу завершения расследования, должна дать правоохранительная система и суды. Поэтому приоритетом является настоящая реформа судебной системы,
      отмечает Ярослав Юрчишин.

      По словам парламентария, все, у кого был свой интерес в назначении Романа Трубы руководителем ГБР, в частности, бывший нардеп Пашинский, министр внутренних дел Аваков, надеялись, что он будет отстаивать их интересы. ГБР должно быть беспристрастным, поскольку у общества уже возникли вопросы к делам, которые открывает бюро.

      Какие дела открыло последнее время ГБР?
      В 13 уголовных производствах ГБР фигурирует пятый президент Порошенко. Последнее дело открыто – из-за возможного декларирования Порошенко недостоверной информации. Во всех он проходит как свидетель, поэтому подозрений ему не вручали. ГБР расследует возможную фиктивную продажу завода "Кузница на Рыбальском", во время которого, по версии следствия, могло быть отмывание средств. А экс-заместитель главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов подал в ГБР заявление о "захвате власти" Порошенко в 2014 году. Порошенко приходил на допросы дважды – 25 июля и 12 августа во сентябре ни разу.

      По поводу каких дел Порошенко уже допрашивали в ГБР?

      ► Национализация "Приватбанка".

      ► По захвату Россией украинских моряков в 2018 году.

      ► Об уголовном производстве, начатои НАБУ по поводу подписания и имплементации Минских соглашений.

      ► По судебной реформе.

      4 октября 2019 года ГБР возобновило расследование против экс-нардепа Пашинского, которого обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. ГБР также объявило в розыск экс-нардепа и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

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      Автор: Инна Жолобович, Анна Калюжная
      Теги: Новости политики Новости Украины Государственное бюро расследований Петр Порошенко Андрей Портнов Сергей Пашинский
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