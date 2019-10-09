Справи проти Порошенка і колишньої влади: які у них перспективи

З Державним бюро розслідувань коїться щось дивне. Поплічник Януковича – Портнов – анонсує, що робитиме ДБР, а потім бюро це виконує. Це говорить про те, що не все там так добре, і потрібні реформи.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики.

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Критика на адресу ДБР з приводу політично залежної процедури призначення керівництва зараз підтверджується. Остаточну оцінку того, чи мають справи проти представників колишньої влади політичний компонент або перспективу завершення розслідування, повинна дати правоохоронна система і суди. Тому пріоритетом є справжня реформа судової системи,

– наголошує Ярослав Юрчишин.

За словами парламентаря, всі, хто мав свій інтерес у призначенні Романа Труби керівником ДБР, зокрема, колишній нардеп Пашинський, міністр внутрішніх справ Аваков, сподівалися, що він відстоюватиме їхні інтереси. ДБР повинно бути неупередженим, бо в суспільства вже є питання до справ, які відкриває бюро.

Які справи відкрило останнім часом ДБР? У 13 кримінальних провадженнях ДБР фігурує п’ятий президент Порошенко. Остання справа відкрита – через можливе декларування Порошенком недостовірної інформації. У всіх він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. ДБР розслідує можливий фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів. А ексзаступник голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР заяву про "захоплення влади" Порошенком у 2014 році. Порошенко приходив на допити двічі – 25 липня та 12 серпня у вересні жодного разу.

Через які справи Порошенка вже допитували у ДБР?

► Націоналізація "Приватбанку".

► Про захоплення Росією українських моряків у 2018.

► Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації Мінських угод.

► Про судову реформу.

4 жовтня 2019 року ДБР поновило розслідування проти екснардепа Пашинського, якого звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. ДБР також оголосило в розшук Екснардепа і ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.