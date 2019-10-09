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      Екснардепа Жеваго оголосили в розшук

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      Костянтина Жеваго оголосили в розшук
      Костянтина Жеваго оголосили в розшук / finbalance.com.ua

      Екснардепа та ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго оголосило в розшук Державне бюро розслідувань.

      "Його (Жеваго) оголошено в розшук", – сказав на брифінгу у відповідь на запитання журналістів директор ДБР Роман Труба.

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      Зараз правоохоронці вживають заходи для оголошення Жеваго в міждержавний розшук. Також вживаються заходи для обрання екснардепу заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

      Зазначимо, що Жеваго – почесний президент футбольного клубу "Ворскла" Полтава.

      У чому підозрюють Жеваго? 27 вересня ДБР заочно вручило Жеваго підозру в причетності до схеми з розтрати 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси і Кредит", бенефіціаром якого він був. Гроші, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому Жеваго. Тож підозри Жеваго оголошені за статтями про розтрату чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, а також про відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Спорту Спорт Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань ФК Ворскла Костянтин Жеваго Жеваго Костянтин Валентинович Розслідування Роман Труба
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