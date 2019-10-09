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      Экс-нардепа Жеваго объявили в розыск

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      Константина Жеваго объявили в розыск
      Константина Жеваго объявили в розыск / finbalance.com.ua

      Экс-нардепа и экс-собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго объявило в розыск Государственное бюро расследований.

      "Его (Жеваго) объявлено в розыск", – сказал на брифинге в ответ на вопрос журналистов директор ГБР Роман Труба.

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      Сейчас правоохранители принимают меры для объявлению Жеваго в межгосударственный розыск. Также принимаются меры для избрания экс-нардепу заочной меры пресечения в виде содержания под стражей.

      Отметим, что Жеваго – почетный президент футбольного клуба "Ворскла" Полтава.

      В чем подозревают Жеваго?27 сентября ГБР заочно вручило Жеваго подозрение в причастности к схеме с растраты 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит", бенефициаром которого он был. Деньги, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому Жеваго. Поэтому подозрения Жеваго объявлены по статьям о растрате чужого имущества, находящегося в предании должностного лица, а также об отмывании денег, полученных преступным путем.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Спорта Спорт Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований ФК Ворскла Роман Труба Расследования Жеваго Константин Валентинович Константин Жеваго
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