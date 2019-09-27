ГБР заочно вручила подозрение Жеваго по делу об отмывании 2,5 миллиардов

Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение народному депутату предыдущего созыва Константину Жеваго. Олигарха подозревают в причастности к схеме по растрате 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит", бенефициаром которого он был.

Следствию также удалось установить, что средства, полученные по поручению банка, были использованы в пользу иностранных компаний, принадлежащих самому экс-нардепу, сообщила первая заместитель председателя ГБР Ольга Варченко.

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Ему сообщили о подозрении по статьям о растрате чужого имущества, которое находилось в выданье должностного лица, а также об отмывании средств, полученных преступным путем,

– подчеркнула Варченко.

О каком деле идет речь?

Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года отозвал лицензию банка "Финансы и Кредит", владельцем которого был тогда нардеп Рады и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. НБУ намерен отсудить у Жеваго рефинансирование банка, выделенное государством, в размере 1,45 миллиарда гривен.

5 августа 2019 года первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко рассказала, что Жеваго (на тот момент еще депутат) проверяют относительно вероятной причастности к преступной схеме растраты 2,5 миллиардов гривен из банка "Финансы и Кредит". По ее словам, тогда объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка.

Следствие установило, что оффшорная компания в 2007 – 2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а затем между банком "Финансы и Кредит" и этими иностранными банками заключили договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов. В 2015 году офшорная компания якобы не выполнила какие-то обязательства и иностранные банки взыскали эти деньги со счетов банка "Финансы и Кредит". Причем сразу после того, как его объявили неплатежеспособным.

Ранее сообщалось о вызове Жевагона допрос в ГБР с целью сообщить ему о подозрении.