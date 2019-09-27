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      ГБР заочно вручила подозрение Жеваго по делу об отмывании 2,5 миллиардов

      68 Читати новину українською
      Жеваго заочно вручили подозрение
      Жеваго заочно вручили подозрение / mind.ua

      Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение народному депутату предыдущего созыва Константину Жеваго. Олигарха подозревают в причастности к схеме по растрате 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит", бенефициаром которого он был.

      Следствию также удалось установить, что средства, полученные по поручению банка, были использованы в пользу иностранных компаний, принадлежащих самому экс-нардепу, сообщила первая заместитель председателя ГБР Ольга Варченко.

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      Ему сообщили о подозрении по статьям о растрате чужого имущества, которое находилось в выданье должностного лица, а также об отмывании средств, полученных преступным путем,
      – подчеркнула Варченко.

      О каком деле идет речь?

      Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года отозвал лицензию банка "Финансы и Кредит", владельцем которого был тогда нардеп Рады и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. НБУ намерен отсудить у Жеваго рефинансирование банка, выделенное государством, в размере 1,45 миллиарда гривен.

      5 августа 2019 года первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко рассказала, что Жеваго (на тот момент еще депутат) проверяют относительно вероятной причастности к преступной схеме растраты 2,5 миллиардов гривен из банка "Финансы и Кредит". По ее словам, тогда объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка.

      Следствие установило, что оффшорная компания в 2007 – 2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а затем между банком "Финансы и Кредит" и этими иностранными банками заключили договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов. В 2015 году офшорная компания якобы не выполнила какие-то обязательства и иностранные банки взыскали эти деньги со счетов банка "Финансы и Кредит". Причем сразу после того, как его объявили неплатежеспособным.

      Ранее сообщалось о вызове Жевагона допрос в ГБР с целью сообщить ему о подозрении.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Константин Жеваго Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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