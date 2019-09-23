Известного олигарха и экс-нардепа вызвали в ГБР для вручения подозрения

Речь идет о народном депутате ВР предыдущего созыва и директоре горнорудной компании Ferrexpo Константине Жеваго. Его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований и намерены сообщить о подозрении.

Об этом сообщили на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины. ГБР пока не комментировали эту информацию.

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В ГПУ отметили, что Константин Жеваго обязан явиться 27 сентября 2019 года в 11 часов в кабинет в Государственное бюро расследований. В уголовном производстве 62019000000000890 от 14 июня 2019 Жеваго планируют вручить письменное уведомление о подозрении. А вместе с этим и допросить как подозреваемого.

Кто такой Константин Жеваго?

Родился в 1974 году в Магаданской области в СССР, и уже с детства жил в Запорожской области Украины. По специальности экономист, кандидат наук. Женат, имеет сына и дочь. С начала 90-х начал активную банковскую и деловую деятельность.



В 34 года стал первым украинским миллиардером, который вывел свою компанию на Лондонскую фондовую биржу. Forbes признал Жеваго самым молодым миллиардером в Европе, который заработал свое состояние сам (в основном в металлургии и горнорудной промышленности).



Константин Жеваго – народный депутат шести созывов подряд, с 1998 года. Однако на выборах 21 июля 2019 года в 150 мажоритарном округе в Полтавской области проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Мовчану.

Кратко о деле, в котором Жеваго будет подозреваемым

Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года отозвал лицензию банка "Финансы и Кредит", владельцем которого был тогда нардеп Рады и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. НБУ намерен отсудить у Жеваго рефинансирование банка, выделенное государством, в 1,45 миллиарда гривен.

5 августа 2019 года первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко рассказала, что Жеваго (на тот момент еще депутат) проверяют относительно вероятной причастности к преступной схеме растраты 2,5 миллиарда гривен из банка "Финансы и Кредит". По ее словам, тогда объявили о подозрении двум топменеджерам банка.

Следствие установило, что оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а затем между банком "Финансы и Кредит" и этими иностранными банками заключили договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов. В 2015 году офшорная компания якобы не выполнила какие-то обязательства и иностранные банки взыскали эти деньги со счетов банка "Финансы и Кредит". Причем сразу после того, как его объявили неплатежеспособным.

Варченко сообщила, что следственные действия продолжаются, чтобы "привлечь к ответственности всех участников преступной схемы".

Банк "Финансы и Кредит" основали в 1990 году. Жеваго сейчас является владельцем одноименной финансово-промышленной группы.