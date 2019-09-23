19:11
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Известного олигарха и экс-нардепа вызвали в ГБР для вручения подозрения

      237 Читати новину українською
      Жеваго регулярно попадал в список депутатов-прогульщиков
      Жеваго регулярно попадал в список депутатов-прогульщиков / nv.ua

      Речь идет о народном депутате ВР предыдущего созыва и директоре горнорудной компании Ferrexpo Константине Жеваго. Его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований и намерены сообщить о подозрении.

      Об этом сообщили на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины. ГБР пока не комментировали эту информацию.

      К теме: Жеваго в рейтинге богатейших людей мира Forbes в марте 2019 был на 1511 месте с капиталом в 1,5 миллиарда долларов

      В ГПУ отметили, что Константин Жеваго обязан явиться 27 сентября 2019 года в 11 часов в кабинет в Государственное бюро расследований. В уголовном производстве 62019000000000890 от 14 июня 2019 Жеваго планируют вручить письменное уведомление о подозрении. А вместе с этим и допросить как подозреваемого.

      Кто такой Константин Жеваго?
      Родился в 1974 году в Магаданской области в СССР, и уже с детства жил в Запорожской области Украины. По специальности экономист, кандидат наук. Женат, имеет сына и дочь. С начала 90-х начал активную банковскую и деловую деятельность.

      В 34 года стал первым украинским миллиардером, который вывел свою компанию на Лондонскую фондовую биржу. Forbes признал Жеваго самым молодым миллиардером в Европе, который заработал свое состояние сам (в основном в металлургии и горнорудной промышленности).

      Константин Жеваго – народный депутат шести созывов подряд, с 1998 года. Однако на выборах 21 июля 2019 года в 150 мажоритарном округе в Полтавской области проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Мовчану.

      Кратко о деле, в котором Жеваго будет подозреваемым

      Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года отозвал лицензию банка "Финансы и Кредит", владельцем которого был тогда нардеп Рады и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. НБУ намерен отсудить у Жеваго рефинансирование банка, выделенное государством, в 1,45 миллиарда гривен.

      5 августа 2019 года первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко рассказала, что Жеваго (на тот момент еще депутат) проверяют относительно вероятной причастности к преступной схеме растраты 2,5 миллиарда гривен из банка "Финансы и Кредит". По ее словам, тогда объявили о подозрении двум топменеджерам банка.

      Следствие установило, что оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а затем между банком "Финансы и Кредит" и этими иностранными банками заключили договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов. В 2015 году офшорная компания якобы не выполнила какие-то обязательства и иностранные банки взыскали эти деньги со счетов банка "Финансы и Кредит". Причем сразу после того, как его объявили неплатежеспособным.

      Варченко сообщила, что следственные действия продолжаются, чтобы "привлечь к ответственности всех участников преступной схемы".

      Банк "Финансы и Кредит" основали в 1990 году. Жеваго сейчас является владельцем одноименной финансово-промышленной группы.

      blog_ava
      Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
      сегодня
      20196
      Теги: Бизнес Новости Украины Деньги Константин Жеваго ГПУ Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      сегодня , 19:00 Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      Олександр Бевза 5
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      сегодня , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 1257
      Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      сегодня , 16:00 Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      Інна Жолобович 907
      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      сегодня , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      Дмитро Гнап 236
      Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      сегодня , 15:19 Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      Ірина Юрковська 531
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук