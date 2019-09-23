Відомого олігарха та екснардепа викликали в ДБР для вручення підозри

Мовиться про народного депутата ВР попереднього скликання та директора гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго. Його викликали на допит у Державне бюро розслідувань і мають намір повідомити про підозру.

Про це повідомили на офіційному сайті Генеральної прокуратури України. ДБР наразі не коментували цю інформацію.

До теми: Жеваго у рейтингу найбагатших людей світу Forbes у березні 2019 був на 1511 місці з капіталом у 1,5 мільярда доларів

У ГПУ зазначили, що Костянтин Жеваго зобов'язаний з'явитися 27 вересня 2019 року об 11 годині в кабінет у Державне бюро розслідувань. У кримінальному провадженні 62019000000000890 від 14 червня 2019 Жеваго планують вручити письмове повідомлення про підозру. А поруч із цим і допитати як підозрюваного.

Хто такий Костянтин Жеваго?Народився 1974 року в Магаданській області в СРСР, та вже з дитинства мешкав у Запорізькій області України. За фахом економіст, кандидат наук. Одружений, має сина та доньку. З початку 90-х почав активну банківську та бізнесову діяльність.



У 34 роки став першим українським мільярдером, що вивів свою компанію на Лондонську фондову біржу. Forbes визнав Жеваго наймолодшим мільярдером у Європі, який заробив свій статок сам (головно у металургії та гірничорудній промисловості).



Костянтин Жеваго – народний депутат шести скликань поспіль, із 1998 року. Однак на виборах 21 липня 2019 року у 150 мажоритарному окрузі в Полтавській області програв кандидату від партії "Слуга народу" Олексію Мовчану.

Коротко про справу, у якій Жеваго буде підозрюваним

Національний банк України 17 грудня 2015 року відкликав ліцензію банку "Фінанси та Кредит", власником якого був тоді нардеп Ради й виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго. Ще ж і надто – НБУ має намір відсудити у Жеваго рефінансування банку, виділене державою, у 1,45 мільярда гривень.

5 серпня 2019 року перший заступник директора ДБР Ольга Варченко розповіла, що Жеваго (на той момент ще депутат) перевіряють щодо ймовірної причетності до злочинної схеми розтрати 2,5 мільярда гривень із банку "Фінанси і Кредит". За її словами, тоді оголосили про підозру двом топменеджерам банку.

Слідство встановило, що офшорна компанія у 2007 – 2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а потім між банком "Фінанси та Кредит" і цими іноземними банками уклали договори застави на суму у понад 113 мільйонів доларів. У 2015 році офшорна компанія начебто не виконала якісь зобов'язання й іноземні банки стягнули ці гроші з рахунків банку "Фінанси і Кредит". Причому відразу після того, як його оголосили неплатоспроможним.

Варченко повідомила, що слідчі дії тривають, аби "притягти до відповідальності усіх учасників злочинної схеми".

Банк "Фінанси і Кредит" заснували в 1990 році. Жеваго наразі є власником однойменної фінансово-промислової групи.