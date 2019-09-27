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      ДБР заочно вручила підозру Жеваго у справі про відмивання 2,5 мільярда

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      Жеваго заочно вручили підозру
      Жеваго заочно вручили підозру / mind.ua

      Державне бюро розслідувань заочно вручило підозру народному депутату попереднього скликання Костянтину Жеваго. Олігарха підозрюють у причетності до схеми з розтрати 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси і Кредит", бенефіціаром якого він був.

      Слідству також вдалося встановити, що кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому екснардепу, повідомила перша заступниця голови ДБР Ольга Варченко.

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      Про підозру йому повідомили за статтями про розстрату чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, а також про відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом,
      – підкреслила Варченко.

      Про яку справу йдеться?

      Національний банк України 17 грудня 2015 року відкликав ліцензію банку "Фінанси та Кредит", власником якого був тоді нардеп Ради й виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго. Ще ж і надто – НБУ має намір відсудити у Жеваго рефінансування банку, виділене державою, у 1,45 мільярда гривень.

      5 серпня 2019 року перший заступник директора ДБР Ольга Варченко розповіла, що Жеваго (на той момент ще депутат) перевіряють щодо ймовірної причетності до злочинної схеми розтрати 2,5 мільярда гривень із банку "Фінанси і Кредит". За її словами, тоді оголосили про підозру двом топменеджерам банку.

      Слідство встановило, що офшорна компанія у 2007 – 2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а потім між банком "Фінанси та Кредит" і цими іноземними банками уклали договори застави на суму у понад 113 мільйонів доларів. У 2015 році офшорна компанія начебто не виконала якісь зобов'язання й іноземні банки стягнули ці гроші з рахунків банку "Фінанси і Кредит". Причому відразу після того, як його оголосили неплатоспроможним.

      Раніше повідомлялося про виклик Жеваго на допит до ДБР з метою повідомити йому про підозру.

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      Теги: Корупція Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Костянтин Жеваго
      Джерело: 24 канал
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