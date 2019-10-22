Кто следующий? За кем придут после Бровченко, Гладковского, Пашинского и Дубневича

Скамья потенциальных VIP-подсудимых пополнилась еще одним бывшим –экс-заместителем министра экономики Бровченко. На ней уже "сидят" министры Гройсмана, нардепы прошлого созыва, бизнес-партнеры Порошенко. Кто следующий?

Сегодня был задержан экс-заместитель министра экономики Юрий Бровченко, которого подозревают в нанесении масштабного урона обороноспособности Украины. Чиновник правительства Гройсмана пополнит условную скамью подсудимых, где уже "сидят" нардеп Сергей Пашинский, эксминистр Владимир Омелян, еще один бывший замминистра Юрий Грымчак, нардеп Ярослав Дубневич, а также бизнес-партнер, бывший заместитель секретаря СНБО и близкий друг Петра Порошенко Олег Гладковский, и другие. В очереди стоит и сам Петр Порошенко. Часть общества воспринимает такую активность правоохранительных органов как долгожданное и давно обещанное установление справедливости. Часть – как выборочное правосудие.

Что же происходит на самом деле?

Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка, в отличие от своего предшественника, демонстрирует действительно заинтересованность в нормальной работе правоохранительных органов и не занимается политикой, считает юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

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Рябошапка подписал представление о привлечении к уголовной ответственности действующего народного депутата, что Луценко делал не всегда. Бывший генпрокурор часто ссылался на процессуальные нарушения, что тормозило развитие дел. Кроме того, в Украине заработал Антикоррупционный суд, что тоже позволяет более эффективно решать многие вопросы. Арест Гладковского это доказывает,

– говорит юрист Андрей Савин.

Дело и решительность генпрокурора тормозит то, что система общих судов остается нереформированной. Но ранее суды постоянно использовали некоторые процессуальные нормы для того, чтобы дать шанс коррупционерам выйти за 60 часов. Судьи выдавали разрешение на арест в пятницу, а до понедельника арестованные выходили на волю, поскольку для них не были определены меры пресечения, рассказывает Андрей Савин. Сейчас мы этого не наблюдаем.

О Пашинском

Больше всего упреков в том, что вместо правосудия, обществу демонстрируют выборочные расправы, досталось делу экс-нардепа Пашинского. Юристы объясняют: дело со стрельбой, которое устроил Пашинский, скоро доведут до конца, и именно поэтому оно стала причиной его заключения, а не коррупция. А потом его могут судить и за хищения в оборонке, уверены эксперты.

Дело о телесных повреждениях простое с точки зрения процесса. Там есть вся доказательная база, ничего не нужно собирать. Дела по коррупции расследуются гораздо сложнее. Относительно обвинений по Укроборонпрому, за это Пашинскому могут предъявить подозрение позже. Пашинский фигурирует в деле Гладковского,

– объясняет Александр Леменов, главный эксперт организации StateWatch.

При прошлой власти Пашинского не привлекали к ответственности ни за коррупцию, ни за стрельбу, поскольку бывший президент Порошенко и Народный Фронт, человеком с которого был нардеп, действовали заодно.

Кому еще могут предъявить обвинение

Следующими сесть на скамью подсудимых может экс-нардеп Валерий Ищенко, бывший народный депутат Порошенко и член Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Ему уже вручили подозрение по делу о хищении в Укрзализныце.

Еще одному, теперь уже действующему, нардепу тоже забрасывают зарабатывание на железной дороге. И он также в прошлом парламенте был членом фракции Порошенко, возглавлял транспортный комитет. На прошлой неделе генпрокурор Рябошапка подписал представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича. Дела обоих нардепов экс-президента Порошенко разные, уточняют эксперты. Но бывшего депутата будет легче привлечь к ответственности, чем действующего.

Легче всего вручить подозрение и арестовать будет бывших народных депутатов, ведь они уже не имеют неприкасаемого статуса

– говорит юрист Андрей Савин.

Приготовиться, по мнению антикоррупционщиков, может и экс-депутат Георгий Логвинский, коллега Пашинского по фракции Народный Фронт. Его дело ведет НАБУ.

Относительно действующих нардепов, информации нет, кроме одного из братьев Дубневичей. Генпрокурор подписал представление по нему. Будет очень интересно, как Рада будет рассматривать его. Ранее народные депутаты эту по сути формальную процедуру превращали в фарс,

– говорит Савин.

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Кейс Дубневича покажет, готовы ли действующие нардепы действительно снимать с себя неприкосновенность. А когда они наконец проголосуют за окончательное снятие неприкосновенности с самих себя, эту процедуру Раде вообще больше не придется проводить.

В конце концов, то, что к ответственности привлекают представителей предыдущей власти – это не плохо, подытоживает Александр Леменов. Наоборот – так должно быть. Если каждая новая власть возьмется наконец реально наказывать коррупционеров из предыдущей власти так же, как своих собственных функционеров, тогда страна наконец сможет очиститься от коррупции, убеждает он.