Хто наступний? За ким прийдуть після Бровченка, Гладковського, Пашинського і Дубневича

Лава потенційних VIP-підсудних поповнилась ще одним колишнім – ексзаступником міністра економіки Бровченком. На ній уже "сидять" міністри Гройсмана, нардепи минулого скликання, бізнес-партнери Порошенка. Хто наступний?

22 жовтня був затриманий ексзаступник міністра економіки Юрій Бровченко, якого підозрюють в нанесенні масштабної шкоди обороноздатності України. Посадовець уряду Гройсмана поповнить умовну лаву підсудних, де вже "сидять" нардеп Сергій Пашинський, ексміністр Володимир Омелян, ще один колишній замміністра Юрій Гримчак, нардеп Ярослав Дубневич, а також бізнес-партнер, колишній заступник секретаря РНБО і близький друг Петра Порошенка Олег Гладковський, та інші. В черзі стоїть і сам Петро Порошенко. Частина суспільства сприймає таку активність правоохоронних органів як довгоочікуване і давно обіцяне встановлення справедливості. Частина – як вибіркове правосуддя.

Що ж відбувається насправді?

Новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка, на відміну від свого попередника, демонструє дійсно зацікавленість в нормальній роботі правоохоронних органів й не займається політикою, вважає юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

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Рябошапка підписав подання про притягнення до кримінальної відповідальності діючого народного депутата, що Луценко робив не завжди. Колишній генпрокурор часто посилався на процесуальні порушення, що гальмувало розвиток справ. Крім того, в Україні запрацював Антикорупційний суд, що теж дозволяє більш ефективно вирішувати багато питань. Арешт Гладковського це доводить,

– каже юрист Андрій Савін.

Справу і рішучість генпрокурора гальмує те, що система загальних судів залишається нереформованою. Але раніше суди повсякчас використовували деякі процесуальні норми для того, аби дати шанс корупціонерам вийти за 60 годин. Судді видавали дозвіл на арешт у п’ятницю, а до понеділка арештовані виходили на волю, оскільки для них не було визначено запобіжного заходу, розповідає Андрій Савін. Зараз ми цього не спостерігаємо.

Про Пашинського

Найбільше закидів у тому, що замість правосуддя суспільству демонструють вибіркові розправи, дісталось справі екснардепа Пашинського. Юристи пояснюють: справу зі стріляниною, яку влаштував Пашинський, швидше довести до кінця, і саме тому вона стала причиною його ув’язнення, а не корупція. А потім його можуть судити і за розкрадання в оборонці, впевнені експерти.

Справа про тілесні ушкодження проста з точки зору процесу. Там є вся доказова база, нічого не потрібно збирати. Справи по корупції розслідуються набагато складніше. Щодо звинувачень по Укроборонпрому, за це Пашинському можуть пред’явити підозру пізніше. Пашинський фігурує у справі Гладковського,

– пояснює Олександр Лємєнов, головний експерт організації StateWatch.

За минулої влади Пашинського не притягали до відповідальності ні за корупцію, ні за стрілянину, оскільки експрезидент Порошенко і "Народний Фронт", з якого був нардеп, діяли заодно.

Кому ще можуть пред'явити звинувачення

Наступними сісти на лаву підсудних може екснардеп Валерій Іщенко, колишній народний депутат Порошенка і член Комітету з питань податкової та митної політики. Йому вже вручили підозру у справі про розкрадання в Укрзалізниці.

Ще одному, тепер уже діючому, нардепу теж закидають заробляння на залізниці. І він також в минулому парламенті був членом фракції Порошенка, очолював транспортний комітет. Минулого тижня генпрокурор Рябошапка підписав подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича. Справи обох нардепів експрезидента Порошенка різні, уточнюють експерти. Але колишнього депутата буде легше притягнути до відповідальності, ніж діючого.

Найлегше вручити підозру й арештувати буде колишніх народних депутатів, адже вони вже не мають недоторканого статусу,

– каже юрист Андрій Савін.

Приготуватися, на думку антикорупційників, може і ексдепутат Георгій Логвинський, колега Пашинського по фракції "Народний Фронт". Його справу веде НАБУ.

Щодо діючих нардепів, інформації немає, крім одного з братів-Дубневичів. Генпрокурор підписав подання по ньому. Буде дуже цікаво, як Рада розглядатиме його. Раніше народні депутати цю по суті формальну процедуру перетворювали на фарс,

– каже Савін.

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Кейс Дубневича покаже, чи готові чинні нардепи дійсно знімати з себе недоторканність. А коли вони нарешті проголосують за остаточне зняття недоторканості з самих себе, цієї процедури Раді взагалі більше не доведеться проводити.

Зрештою, те, що до відповідальності притягують представників попередньої влади – це не погано, підсумовує Олександр Лємєнов. Навпаки – так повинно бути. Якщо кожна нова влада візьметься нарешті реально карати корупціонерів з попередньої влади так само, як своїх власних функціонерів, тоді країна нарешті зможе очиститись від корупції, переконує він.