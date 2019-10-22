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      СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка: що про нього відомо

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      СБУ затримала Юрія Бровченка ▷ у чому підозрюють ексзаступника міністра економіки
      Юрій Бровченко / Юрій Бровченко / Facebook

      Контррозвідка Служби безпеки України в аеропорту "Бориспіль" затримала колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка. Його підозрюють у держзраді.

      Слідчі СБУ встановили, що Бровченко, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь іноземної компанії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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      За інформацією СБУ вони підписали збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів.

      Після цього авансовий платіж у розмірі понад 8,2 мільйона доларів був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств та привласнений учасниками схеми. СБУ повідомляє, що іноземна компанія обладнання в Україну так і не постачала.


      Затриманий посадовець / фото СБУ

      За декілька днів до цього співробітники СБУ затримали керівника держпідприємства та представника іноземної компанії. Держчиновнику вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном два місяці із правом внесення застави у розмірі 2,8 мільйона гривень.

      Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу іноземцю.

      Що відомо про Юрія Бровченка?Юрій Бровченко – ексзаступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (з липня 2016 року по вересень 2018). У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко відповідальний за розвиток оборонно-промислового комплексу, а також за стандартизацію і технічне регулювання.

      Починаючи з 2008 року опікувався питаннями національної безпеки і оборони на державному рівні. У 2010-2011 роках очолював департамент утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів в Міністерстві оборони України.

      З 2011 по 2015 роки працював в Мінекономрозвитку на посадах директора департаменту економіки оборони та безпеки, заступника директора департаменту економіки оборони та безпеки — начальника управління мобілізаційної роботи та резервів. До призначення на посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України скеровував роботу мобілізаційного підрозділу у Державному концерні "Укроборонпром".

      Усе про корупційні схеми в Укроборонпромі – читайте у матеріалах 24 каналу.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Корупція Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром СБУ
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