СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка: що про нього відомо

Контррозвідка Служби безпеки України в аеропорту "Бориспіль" затримала колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка. Його підозрюють у держзраді.

Слідчі СБУ встановили, що Бровченко, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь іноземної компанії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За інформацією СБУ вони підписали збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів.

Після цього авансовий платіж у розмірі понад 8,2 мільйона доларів був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств та привласнений учасниками схеми. СБУ повідомляє, що іноземна компанія обладнання в Україну так і не постачала.



Затриманий посадовець / фото СБУ

За декілька днів до цього співробітники СБУ затримали керівника держпідприємства та представника іноземної компанії. Держчиновнику вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном два місяці із правом внесення застави у розмірі 2,8 мільйона гривень.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу іноземцю.

Що відомо про Юрія Бровченка?Юрій Бровченко – ексзаступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (з липня 2016 року по вересень 2018). У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко відповідальний за розвиток оборонно-промислового комплексу, а також за стандартизацію і технічне регулювання.



Починаючи з 2008 року опікувався питаннями національної безпеки і оборони на державному рівні. У 2010-2011 роках очолював департамент утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів в Міністерстві оборони України.



З 2011 по 2015 роки працював в Мінекономрозвитку на посадах директора департаменту економіки оборони та безпеки, заступника директора департаменту економіки оборони та безпеки — начальника управління мобілізаційної роботи та резервів. До призначення на посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України скеровував роботу мобілізаційного підрозділу у Державному концерні "Укроборонпром".

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