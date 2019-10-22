СБУ задержала экс-заместителя министра экономики: что о нем известно

Контрразведка Службы безопасности Украины в аэропорту "Борисполь" задержали бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко. Его подозревают в госизмене.

Следователи СБУ установили, что Бровченко, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу иностранной компании. Об этом сообщает пресс служба СБУ.

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По информации СБУ они подписали убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов.

После этого авансовый платеж в размере более 8,2 миллиона долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. СБУ сообщает, что иностранная компания оборудования в Украину так и не поставляла.



Задержанный чиновник / фото СБУ

За несколько дней до этого сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен.

Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу.

Что известно о Юрии Бровченко?

Юрий Бровченко – экс-заместитель министра экономического развития и торговли Украины (с июля 2016 по сентябрь 2018 года). В Министерстве экономического развития и торговли Юрий Бровченко ответственный за развитие оборонно-промышленного комплекса, а также за стандартизацию и техническое регулирование.



Начиная с 2008 года занимался вопросами национальной безопасности и обороны на государственном уровне. В 2010-2011 годах возглавлял департамент утилизации компонентов ракетного топлива и ракет и боеприпасов в Министерстве обороны Украины.



С 2011 по 2015 годы работал в Минэкономразвития на должностях директора департамента экономики обороны и безопасности, заместителя директора департамента экономики обороны и безопасности – начальника управления мобилизационной работы и резервов. До назначения на должность заместителя министра экономического развития и торговли Украины направлял работу мобилизационного подразделения в Государственном концерне "Укроборонпром".

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