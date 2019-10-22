Коррупция в оборонке: ГПУ хочет освободить от ответственности друзей Гладковского

Генеральная прокуратура просит освободить от уголовной ответственности фигурантов скандала о хищении в оборонной сфере Андрея Рогозу и Виталия Жукова. Они возместили ущерб, нанесенный государству из-за неуплаты налогов.

Прокуратура подала соответствующее ходатайство относительно Рогозы и Жукова в Шевченковский районный суд Киева еще 26 июля, пишет "Украинская правда" со ссылкой на ГПУ.

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В Шевченковский районный суд Киева направлены ходатайства об освобождении от уголовной ответственности Ж. и Р ... на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины, а именно в связи с уплатой налогов,

– сообщили в ГПУ.

Военные прокуроры установили, что Рогоза и Жуков фактически руководили фирмой "Оптимумспецдеталь". Именно они способствовали уклонению компанией от уплаты налогов на сумму 26,6 миллиона гривен, когда и поставляла запчасти и комплектующие на государственные оборонные предприятия.

Однако, оба фигурната дела о хищениях в оборонке в полном объеме возместили убытки.

Согласно Уголовному кодексу Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности при условии возврата неуплаченных налогов и возмещении нанесенного государству ущерба (возврат их в бюджет). Сделать это нужно до объявления подозрения.

Что известно об участии Рогозы и Жукова в оборонном скандале?

В феврале 2019 года расследователи из проекту Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский, сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой причастны к масштабной коррупционной схеме в "Укроборонпроме". Они контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Поставки происходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам.



По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.