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      Коррупция в оборонке: ГПУ хочет освободить от ответственности друзей Гладковского

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      ГПУ хочет освободить от ответственности Рогозу и Жукова
      ГПУ хочет освободить от ответственности Рогозу и Жукова / Колаж 24 Каналу

      Генеральная прокуратура просит освободить от уголовной ответственности фигурантов скандала о хищении в оборонной сфере Андрея Рогозу и Виталия Жукова. Они возместили ущерб, нанесенный государству из-за неуплаты налогов.

      Прокуратура подала соответствующее ходатайство относительно Рогозы и Жукова в Шевченковский районный суд Киева еще 26 июля, пишет "Украинская правда" со ссылкой на ГПУ.

      Важно! Почему фигуранты коррупционных схем в "Укроборонпроме" перебрасывают вину на Бигуса: детали

      В Шевченковский районный суд Киева направлены ходатайства об освобождении от уголовной ответственности Ж. и Р ... на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины, а именно в связи с уплатой налогов,
      – сообщили в ГПУ.

      Военные прокуроры установили, что Рогоза и Жуков фактически руководили фирмой "Оптимумспецдеталь". Именно они способствовали уклонению компанией от уплаты налогов на сумму 26,6 миллиона гривен, когда и поставляла запчасти и комплектующие на государственные оборонные предприятия.

      Однако, оба фигурната дела о хищениях в оборонке в полном объеме возместили убытки.

      Согласно Уголовному кодексу Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности при условии возврата неуплаченных налогов и возмещении нанесенного государству ущерба (возврат их в бюджет). Сделать это нужно до объявления подозрения.

      Что известно об участии Рогозы и Жукова в оборонном скандале?
      В феврале 2019 года расследователи из проекту Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский, сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой причастны к масштабной коррупционной схеме в "Укроборонпроме". Они контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Поставки происходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам.

      По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Олег Гладковский Коррупция Налоги Расследования ГПУ Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Новости Украины Новости политики
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