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      Суд обрав Гладковському запобіжний захід

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      Суд обрав Олегові Гладковському запобіжний захід
      Суд обрав Гладковському запобіжний захід / Фото Марії Писаренко (24 канал)

      Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступникові секретаря РНБО Олегові Гладковському у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень. Гладковського підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем та в декларуванні недостовірної інформації.

      Повний текст ухвали суду оголосять 21 жовтня. Сьогоднішнє рішення суду можна оскаржити протягом 5 днів.

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      Адвокати Гладковського наголошували на незаконності його затримання та необґрунтованості ризиків. Вони запевняли, що Гладковський протягом 3 років 265 разів виїжджав за кордон і повертався, тож це свідчить про нібито відсутність у нього намірів ухилятися від слідства.

      Захисники Гладковського просили суд відпустити його під особисте зобов’язання або на поруки. До зали суду прибули депутати Максим Саврасов та Ростислав Павленко, кандидат у депутати Андрій Серебрянський та колишній нардеп Олег Зімін, які готові були взяти підозрюваного на поруки.

      Сам Гладковський заявив, що продовжує голодування на знак протесту. Стверджував також, що не має стосунку до компанії "Богдан Моторс". Переконував, що не планував тікати з країни, а мав зворотні квитки на літак.

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      НАБУ затримало Гладковського 17 жовтня в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Експосадовець РНБО планував вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль". У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Сам Гладковський обурився через своє затримання та оголосив голодування.

      В чому полягають злочини, в яких підозрюють Гладковського?

      У Спеціалізованій прокуратурі підозрюють, що Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

      За даними слідчих, Гладковський включив до державного оборонного замовлення вантажні автомобілі підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317). Потім ці автомобілі закупили за гроші держбюджету за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2". Це підприємство входить до складу корпорації "Богдан". Внаслідок цієї оборудки держава зазнала збитків у понад 10,62 мільйонів гривень.

      За даними екснардепа та журналіста Сергія Лещенка, машини МАЗ перебрендовували на автомобілі "Богдан" завдяки так званій збірці з допомогою викрутки.

      Окрім оборудок з військовими авто, Гладковський не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва. А це загалом за 3 роки – 164,5 тисячі доларів.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Кримінальні новини Олег Гладковський Корупція Антикорупційний суд Арешт
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