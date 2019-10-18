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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Почався суд над Гладковським, який провів "жахливу ніч у карцері": перші фото

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      Суд над Гладковським
      Суд над Гладковським / 24 канал

      Ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали 17 жовтня. 18 жовтня йому повідомили про підозру у зловживанні владою та у декларуванні недостовірної інформації. Цього ж дня увечері розпочався суд щодо обрання Гладковському запобіжного заходу.

       Слухання справи відбувається у Києві Вищим антикорупційним судом України. 

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      Журналісти 24 каналу поспілкувалися з Олегом Гладковським. Він каже, що це затримання – грубе порушення його прав.

      Мовляв, зараз він мав бути у Брюсселі. І взагалі, протягом минулих 3 років виїжджав із України 260 разів (це Гладковський, каже, підрахував). На його думку, це свідчить про те, що наміру втекти – не було і немає.

      Гладковський
      Перед початком суду / Фото ВАКС

      Також Гладковський сказав, що "провів жахливу ніч у карцері". І навіть сам наполягав, щоб справа дійшла до суду щонайшвидше – адже йому "нічого боятися".

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      Гладковський приніс до суду багато документів. Пояснив, що це його податкова декларація. Мовляв, там все є і претензій до нього не може бути. 

      Так само щодо розкрадань в оборонці: каже, що "доказів по мені нема" і взагалі затримання його детективами НАБУ – "це було затримання без підстави".

      Як затримали Гладковського?17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в одному із ресторанів на Бориспільській трасі. Перед цим Гладковський намагався вилетіти з України.

      18 жовтня детективи НАБУ оголосили Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах: зловживання владою та декларування недостовірної інформації.

      У яких ще справах фігурує Гладковський?

      Про причетність Гладковського до масштабних розкрадань в оборонці – читайте тут.

      Перші фото з залу суду (24 канал):

       

       

      затримання гладковського: хроніка подій
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      Автор: Олесь Друкач, Марина Молька
      Теги: Новини України Олег Гладковський Антикорупційний суд Кримінальні новини НАБУ Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі
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