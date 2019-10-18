17:03
18 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна
      Вєсті Кремля
      22:49, 17 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, 17 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Затримання Гладковсього пов’язане з формулою Штайнмаєра, – адвокат

      66
      Затримання Гладковсього пов’язане з формулою Штайнмаєра
      Затримання Гладковсього пов’язане з формулою Штайнмаєра / 5.ua

      НАБУ повідомило про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, напередодні його затримали. Адвокат експосадовця вважає, що затримання Гладковського має не юридичні, а політичні підстави.

      Адвокат Руслан Волинець вважає затримали Гладковського для того, щоб переакцентувати суспільство і громадськість з тих питань, які зараз актуальні в суспільстві, пише "Інтерфакс-Україна". Йдеться про формулу Штайнмаєра.

      Коротко про головне: Свинарчуки-Гладковські: хто вони такі і що про них відомо

      Волинець додав, що затримали Гладковського для того, щоб "була нова хайпова новина в конкретний момент".

      Судячи з новинних стрічок учора, ця мета таки досягнута. Тому що ця новина топ номер один, і напевно буде сьогодні і завтра. Тому можливо в цьому якась мета,
      – сказав Волинець.

      Захисник запевняє, що затримання Гладковського було безпідставним і відбулося з порушенням закону, оскільки на момент затримання підозру Гладковському лише готували.

      А в протоколі пан Гладковський уже зазначається як "підозрювана особа",
      – наголосив Руслан Волинець.

      Юрист також сказав, що колишній посадовець співпрацював зі слідством, з'являвся на допити та надавав необхідну слідчим інформацію. Адвокат зауважив, що після звільнення з держслужби Гладковський більше ніж десять разів виїжджав за кордон і повертався в Україну.

      Що відомо про затримання Гладковського? 17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в одному із ресторанів на Бориспільській трасі. Гладковський намагався вилетіти з України, проте працівники аеропорту "Бориспіль" його не випустили.

      У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти з України, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Колишній посадовець навіть оголосив голодування на знак протесту.

      18 жовтня детективи НАБУ оголосили Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах: зловживання владою та декларування недостовірної інформації. Про схему, яку виявили слідчі – читайте тут. Вона, до речі, пов'язана саме з компанією "Богдан Моторс". Запобіжний захід Гладковському обиратимуть у Антикорупційному суді 19 жовтня.

      У яких ще справах фігурує Гладковський?

      Що відомо про причетність Гладковського до масштабних розкрадань в оборонному секторі України – читайте тут.

      blog_ava
      Російського бійця відправили у жорсткий нокаут на 29 секунді бою: відео
      сьогодні
      6070
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Формула Штайнмаєра Олег Гладковський Кримінальні новини Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі НАБУ Корупція Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      сьогодні , 17:00 Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      Сергій Лещенко 11
      Битий Усиком "Білий панчер": хто такий Артур Бетербієв – наступний суперник Гвоздика
      сьогодні , 16:30 Битий Усиком "Білий панчер": хто такий Артур Бетербієв – наступний суперник Гвоздика
      Михайло Гема 1829
      Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      сьогодні , 15:42 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      Світлана Попова 1418
      Відпочинок на Кіпрі: найкрасивіші місця, через які варто відвідати острів
      сьогодні , 15:30 Відпочинок на Кіпрі: найкрасивіші місця, через які варто відвідати острів
      Марія Бондар 184
      За цю команду віддам останню сорочку: Угіс Крастінш про збірну України й "Барком-Кажани"
      сьогодні , 14:30 За цю команду віддам останню сорочку: Угіс Крастінш про збірну України й "Барком-Кажани"
      Михайло Гема 513
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук