Затримання Гладковсього пов’язане з формулою Штайнмаєра, – адвокат

НАБУ повідомило про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, напередодні його затримали. Адвокат експосадовця вважає, що затримання Гладковського має не юридичні, а політичні підстави.

Адвокат Руслан Волинець вважає затримали Гладковського для того, щоб переакцентувати суспільство і громадськість з тих питань, які зараз актуальні в суспільстві, пише "Інтерфакс-Україна". Йдеться про формулу Штайнмаєра.

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Волинець додав, що затримали Гладковського для того, щоб "була нова хайпова новина в конкретний момент".

Судячи з новинних стрічок учора, ця мета таки досягнута. Тому що ця новина топ номер один, і напевно буде сьогодні і завтра. Тому можливо в цьому якась мета,

– сказав Волинець.

Захисник запевняє, що затримання Гладковського було безпідставним і відбулося з порушенням закону, оскільки на момент затримання підозру Гладковському лише готували.

А в протоколі пан Гладковський уже зазначається як "підозрювана особа",

– наголосив Руслан Волинець.

Юрист також сказав, що колишній посадовець співпрацював зі слідством, з'являвся на допити та надавав необхідну слідчим інформацію. Адвокат зауважив, що після звільнення з держслужби Гладковський більше ніж десять разів виїжджав за кордон і повертався в Україну.

Що відомо про затримання Гладковського? 17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в одному із ресторанів на Бориспільській трасі. Гладковський намагався вилетіти з України, проте працівники аеропорту "Бориспіль" його не випустили.



У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти з України, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Колишній посадовець навіть оголосив голодування на знак протесту.



18 жовтня детективи НАБУ оголосили Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах: зловживання владою та декларування недостовірної інформації. Про схему, яку виявили слідчі – читайте тут. Вона, до речі, пов'язана саме з компанією "Богдан Моторс". Запобіжний захід Гладковському обиратимуть у Антикорупційному суді 19 жовтня.

У яких ще справах фігурує Гладковський?

Олег Гладковський та його син Ігор – фігуранти справи про масштабні розкрадання в оборонному секторі України. Сума розкрадань – щонайменше 250 мільйонів гривень.

НАБУ також відкрило проти Гладковського справу за фактом декларування неправдивої інформації про його майно. Перед цим у Гладковського знайшли 4,5 мільйона гривень, які він "забув" вказати в декларації.

А ще НАЗК виявило у Гладковського незадекларовані 1,3 мільйона гривень. Крім того, Гладковський не вказав інформацію про авто, яке належить його сину. Тож НАЗК звернулося до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження.

Що відомо про причетність Гладковського до масштабних розкрадань в оборонному секторі України – читайте тут.