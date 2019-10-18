Задержание Гладковского связано с формулой Штайнмайера, – адвокат
НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, накануне его задержали. Адвокат экс-чиновника считает, что задержание Гладковского имеет не юридические, а политические основания.
Адвокат Руслан Волынец считает, что задержали Гладковского для того, чтобы переакцентировать общество и общественность с тех вопросов, которые сейчас актуальны, пишет "Интерфакс-Украина". Речь идет о формуле Штайнмайера.
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Волынец добавил, что задержали Гладковского для того, чтобы "была новая хайповая новость в конкретный момент".
Судя по новостным лентам вчера, эта цель таки достигнута. Потому что эта новость топ номер один, и наверное будет сегодня и завтра. Поэтому возможно в этом какая-то цель,
– сказал Волынец.
Защитник уверяет, что задержание Гладковского было безосновательным и произошло с нарушением закона, поскольку на момент задержания подозрение Гладковскому только готовили.
А в протоколе господин Гладковский уже отмечается как "подозреваемое лицо",
– подчеркнул Руслан Волынец.
Юрист также сказал, что бывший чиновник сотрудничал со следствием, являлся на допросы и давал необходимую следователям информацию. Адвокат отметил, что после увольнения из госслужбы Гладковский более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.
Что известно про задержание Гладковского? 17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Гладковский пытался вылететь из Украины, однако работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили.
В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался сбежать из Украины, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Бывший чиновник даже объявил голодовку в знак протеста.
18 октября детективы НАБУ объявили Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях: злоупотребление властью и декларирование недостоверной информации. О схеме, которую обнаружили следователи – читайте здесь. Она, кстати, связана именно с компанией "Богдан Моторс". Меру пресечения Гладковскому будут избирать в Антикоррупционном суде 19 октября.
В каких еще делах фигурирует Гладковский?
- Олег Гладковский и его сын Игорь – фигуранты дела о масштабных хищениях в оборонном секторе Украины. Сумма хищений – по меньшей мере 250 миллионов гривен.
- НАБУ также открыло против Гладковского дело по факту декларирования ложной информации о его имуществе. Перед этим у Гладковского нашли 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" указать в декларации.
- А еще НАЗК выявило у Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривен. Кроме того, Гладковский не указал информацию об авто, которое принадлежит его сыну. Поэтому НАЗК обратилось в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.
Что известно о причастности Гладковского к масштабным хищениям в оборонном секторе Украины – читайте здесь.