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      Задержание Гладковского связано с формулой Штайнмайера, – адвокат

      96 Читати новину українською
      Задержание Гладковского связано с формулой Штайнмайера
      Задержание Гладковского связано с формулой Штайнмайера / 5.ua

      НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, накануне его задержали. Адвокат экс-чиновника считает, что задержание Гладковского имеет не юридические, а политические основания.

      Адвокат Руслан Волынец считает, что задержали Гладковского для того, чтобы переакцентировать общество и общественность с тех вопросов, которые сейчас актуальны, пишет "Интерфакс-Украина". Речь идет о формуле Штайнмайера.

      Кратко о главном: Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно

      Волынец добавил, что задержали Гладковского для того, чтобы "была новая хайповая новость в конкретный момент".

      Судя по новостным лентам вчера, эта цель таки достигнута. Потому что эта новость топ номер один, и наверное будет сегодня и завтра. Поэтому возможно в этом какая-то цель,
      – сказал Волынец.

      Защитник уверяет, что задержание Гладковского было безосновательным и произошло с нарушением закона, поскольку на момент задержания подозрение Гладковскому только готовили.

      А в протоколе господин Гладковский уже отмечается как "подозреваемое лицо",
      – подчеркнул Руслан Волынец.

      Юрист также сказал, что бывший чиновник сотрудничал со следствием, являлся на допросы и давал необходимую следователям информацию. Адвокат отметил, что после увольнения из госслужбы Гладковский более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.

      Что известно про задержание Гладковского? 17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Гладковский пытался вылететь из Украины, однако работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили.

      В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался сбежать из Украины, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Бывший чиновник даже объявил голодовку в знак протеста.

      18 октября детективы НАБУ объявили Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях: злоупотребление властью и декларирование недостоверной информации. О схеме, которую обнаружили следователи – читайте здесь. Она, кстати, связана именно с компанией "Богдан Моторс". Меру пресечения Гладковскому будут избирать в Антикоррупционном суде 19 октября.

      В каких еще делах фигурирует Гладковский?

      Что известно о причастности Гладковского к масштабным хищениям в оборонном секторе Украины – читайте здесь.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Коррупция Новости политики Расследования Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Криминальные новости Олег Гладковский Формула Штайнмайера НАБУ
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