Задержание Гладковского связано с формулой Штайнмайера, – адвокат

НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, накануне его задержали. Адвокат экс-чиновника считает, что задержание Гладковского имеет не юридические, а политические основания.

Адвокат Руслан Волынец считает, что задержали Гладковского для того, чтобы переакцентировать общество и общественность с тех вопросов, которые сейчас актуальны, пишет "Интерфакс-Украина". Речь идет о формуле Штайнмайера.

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Волынец добавил, что задержали Гладковского для того, чтобы "была новая хайповая новость в конкретный момент".

Судя по новостным лентам вчера, эта цель таки достигнута. Потому что эта новость топ номер один, и наверное будет сегодня и завтра. Поэтому возможно в этом какая-то цель,

– сказал Волынец.

Защитник уверяет, что задержание Гладковского было безосновательным и произошло с нарушением закона, поскольку на момент задержания подозрение Гладковскому только готовили.

А в протоколе господин Гладковский уже отмечается как "подозреваемое лицо",

– подчеркнул Руслан Волынец.

Юрист также сказал, что бывший чиновник сотрудничал со следствием, являлся на допросы и давал необходимую следователям информацию. Адвокат отметил, что после увольнения из госслужбы Гладковский более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.

Что известно про задержание Гладковского? 17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Гладковский пытался вылететь из Украины, однако работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили.



В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался сбежать из Украины, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Бывший чиновник даже объявил голодовку в знак протеста.



18 октября детективы НАБУ объявили Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях: злоупотребление властью и декларирование недостоверной информации. О схеме, которую обнаружили следователи – читайте здесь. Она, кстати, связана именно с компанией "Богдан Моторс". Меру пресечения Гладковскому будут избирать в Антикоррупционном суде 19 октября.

В каких еще делах фигурирует Гладковский?

Олег Гладковский и его сын Игорь – фигуранты дела о масштабных хищениях в оборонном секторе Украины. Сумма хищений – по меньшей мере 250 миллионов гривен.

НАБУ также открыло против Гладковского дело по факту декларирования ложной информации о его имуществе. Перед этим у Гладковского нашли 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" указать в декларации.

А еще НАЗК выявило у Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривен. Кроме того, Гладковский не указал информацию об авто, которое принадлежит его сыну. Поэтому НАЗК обратилось в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.

Что известно о причастности Гладковского к масштабным хищениям в оборонном секторе Украины – читайте здесь.