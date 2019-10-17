В Гладковского впервые прокомментировали его задержание 15:29, сегодня 52 Читати новину українською Олега Гладковского задержало НАБУ / 5.ua Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского задержало НАБУ. В корпорации "Богдан" заявили, что их президент должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не пытался покинуть Украину. Новость дополняется. Что делать, когда дергается веко сегодня 5215 Теги: Новости Украины Новости политики Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Я спросил у президента, когда закончится "решалово", – Голобородько о споре с Зеленским сегодня , 15:01 Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно сегодня , 14:32 Битый Усиком "Белый панчер": кто такой Артур Бетербиев – следующий соперник Гвоздика сегодня , 14:00 Комментарии Публикации сегодня , 15:01 Я спросил у президента, когда закончится "решалово", – Голобородько о споре с Зеленским Олена Трибушна сегодня , 14:32 Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно Вероніка Климська 8968 сегодня , 14:30 Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии Світлана Попова 3292 сегодня , 14:00 Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов о успешную модель настоящего Марта Вересюк 658 сегодня , 13:01 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках Ірина Поліщук 1258