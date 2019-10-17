В Гладковского впервые прокомментировали его задержание

Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского задержало НАБУ. В корпорации "Богдан" заявили, что их президент должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не пытался покинуть Украину.

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