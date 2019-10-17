По какому делу НАБУ задержало Гладковского: детали от Лещенко

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского по делу о закупке для нужд оборонной сферы автомобилей МАЗ.

Бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и одновременно фигуранта дела о хищениях в оборонной сфере Олега Гладковского задержали детективы НАБУ днем ​​17 октября. Произошло это после того, как опальный эксчиновник пытался покинуть пределы Украины, но ему это является удалось. После он поехал в один из ресторанов на Бориспольской трассе – там и произошло его задержание.

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В пресс-службе НАБУ отметили, что Гладковского подозревают в злоупотреблении служебным положением. Таким образом, ему грозит тюремное заключение на срок от 3 до 6 лет.

Бывший нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Гладковского задержали по делу о закупке для нужд оборонной сферы автомобилей МАЗ. Однако, эти машины в итоге перебрендировали на автомобили "Богдан". Стало такое возможным благодаря так называемой "сборке с помощью отвертки". Интересно и то, что все работы проводили на предприятиях, связанных с Гладковским и Порошенко.

"Поставка такой техники происходила для нужд обороны без проведения тендера и при наличии явного конфликта интересов, то есть личной заинтересованности Гладковского и Порошенко", – отметил Лещенко.