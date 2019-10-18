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      Гладковському оголосили підозру: деталі злочинів

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      Олегу Гладковському оголосили підозру
      Олегу Гладковському оголосили підозру / slovoidilo.ua

      НАБУ повідомило про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському. Його затримали 17 жовтня.

      Детективи НАБУ повідомили про підозру Гладковському за зловживання владою або службовим становищем та за декларування недостовірної інформації, повідомили у пресслужбі САП у фейсбуці. Йому загрожує позбавлення волі до 8 років.

      Коротко: Свинарчуки-Гладковські: хто вони такі і що про них відомо

      Про зловживання владою

      Слідчі з'ясували, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби, щоб отримати неправомірну вигоду структури, в якій він є кінцевим власником. Йдеться про ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

      До речі, саме у корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти з України, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019.

      Гладковський включив до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2". Саме це підприємство і входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

      Такі дії Гладковського завдали державі збитків у понад 10,62 мільйонів гривень.

      Про декларування недостовірної інформації

      Окрім того, колишній посадовець не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці. 

      Йдеться про такі суми:

      • 54 тисяч доларів за 2016 рік;
      • 63 тисячі доларів за 2017 рік;
      • 47,5 тисяч доларів за 2018 рік.

      Наразі вирішується питання про обрання Олегу Гладковському запобіжного заходу. 19 жовтня йому мають обирати запобіжний захід у Антикорупційному суді.

      Що відомо про затримання Гладковського?

      17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем.

      До речі: Затриманий Гладковський оголосив голодування

      За інформацією джерел 24 каналу, Гладковський намагався вилетіти з України, проте працівники аеропорту "Бориспіль" його не випустили. Потім ексзаступник секретаря РНБО поїхав в один із ресторанів на Бориспільській трасі. Там власне його й затримали співробітники НАБУ.

      У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти з України, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019.

      У яких ще справах фігурує Гладковський?

      Що відомо про причетність Гладковського до масштабних розкрадань в оборонному секторі України – читайте тут.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Олег Гладковський НАБУ Розслідування САП Кримінальні новини Корупція Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром
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