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      У яких злочинах підозрюють Гладковського: заява Рябошапки

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      За що затримали Гладковського і коли йому оголосять підозру: заява Рябошапки
      За що затримали Гладковського і коли йому оголосять підозру: заява Рябошапки / hromadske.ua

      Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського підозрюють у вчиненні двох злочинів. Слідство має достатньо доказів і вже 18 жовтня йому оголосять підозру.

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в ефірі програми "Право на владу" розповів, що усі докази проти Гладковського є обґрунтованими.

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      У яких злочинах підозрюють Гладковського?

      • Порушення антикорупційного законодавства – неправдиве декларування.
      • Порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель. Гладковський використав своє службове становище і впливав на результати закупівель. За це він отримав неправомірну вимогу.

      Саме ці два порушення будуть лежати в основі підозри Гладковському. Її, за словами Рябошапки, повідомлять скандальному чиновнику вже сьогодні, 18 жовтня.

      Проєкт повідомлення про підозру лежить у мене зараз на столі і робота над ним ще завершується, фіналізується,
      – сказав генпрокурор.

      Рябошапка також додав, що інформація журналістів про розкрадання в оборонному секторі використовувалась під час досудового розслідування.

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      Коли і як затримали Гладковського?

      НАБУ затримало Гладковського 17 жовтня. Сталося це після того, як опальний ексчиновник намагався покинути межі України через аеропорт "Бориспіль", але йому це не вдалося. Після цього він поїхав в один із ресторанів на Бориспільській трасі – там і відбулося його затримання. Згодом Гладковський оголосив голодування на знак протесту проти "свавілля правоохоронних органів".

      Гладковський – фігурант резонансного розслідування про корупцію та розкрадання в оборонному секторі України. НАБУ підозрює екчиновника у зловживанні службовим становищем (покарання – від 3 до 6 років ув’язнення). 

      Водночас, за даними журналіста, екснардепа Сергія Лещенка, Гладковського затримали у справі щодо закупівлі автомобілів МАЗ для потреб оборонної сфери. Ці машини насправді перебрендовували на автомобілі "Богдан" завдяки так званій збірці з допомогою викрутки.

      Постачання такої техніки відбувалося для потреб оборони без проведення тендеру та за наявності явного конфлікту інтересів, тобто особистої зацікавленості Гладковського та п'ятого президента Петра Порошенка, наголосив Лещенко. До речі, до 2009 року корпорація "Богдан" належала Порошенку, але він продав її саме Гладковському (тоді останній мав прізвище Свинарчук).

      У яких ще гучних справах фігурує Гладковський?

      • Олег Гладковський та його син Ігор – фігуранти справи про масштабні розкрадання в оборонному секторі України. Сума розкрадань – щонайменше 250 мільйонів гривень. За даними журналістів, оборудка з розкраданнями полягала в тому, що через фірми-прокладки (одна з фірм – завод "Кузня на Рибальському", який належав Порошенку) поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.
      • НАБУ також відкрило проти Гладковського справу за фактом декларування неправдивої інформації про його майно. Перед цим у Гладковського знайшли 4,5 мільйона гривень, які він "забув" вказати в декларації.
      • А ще НАЗК виявило у Гладковського незадекларовані 1,3 мільйона гривень. Крім того, Гладковський не вказав інформацію про авто, яке належить його сину. Тож НАЗК звернулося до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження.
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      Теги: Руслан Рябошапка Олег Гладковський ГПУ Розслідування Кримінальні новини Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Новини України Новини політики
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