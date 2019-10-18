У яких злочинах підозрюють Гладковського: заява Рябошапки

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського підозрюють у вчиненні двох злочинів. Слідство має достатньо доказів і вже 18 жовтня йому оголосять підозру.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в ефірі програми "Право на владу" розповів, що усі докази проти Гладковського є обґрунтованими.

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У яких злочинах підозрюють Гладковського?

Порушення антикорупційного законодавства – неправдиве декларування .

. Порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель. Гладковський використав своє службове становище і впливав на результати закупівель. За це він отримав неправомірну вимогу.

Саме ці два порушення будуть лежати в основі підозри Гладковському. Її, за словами Рябошапки, повідомлять скандальному чиновнику вже сьогодні, 18 жовтня.

Проєкт повідомлення про підозру лежить у мене зараз на столі і робота над ним ще завершується, фіналізується,

– сказав генпрокурор.

Рябошапка також додав, що інформація журналістів про розкрадання в оборонному секторі використовувалась під час досудового розслідування.

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Коли і як затримали Гладковського?

НАБУ затримало Гладковського 17 жовтня. Сталося це після того, як опальний ексчиновник намагався покинути межі України через аеропорт "Бориспіль", але йому це не вдалося. Після цього він поїхав в один із ресторанів на Бориспільській трасі – там і відбулося його затримання. Згодом Гладковський оголосив голодування на знак протесту проти "свавілля правоохоронних органів".

Гладковський – фігурант резонансного розслідування про корупцію та розкрадання в оборонному секторі України. НАБУ підозрює екчиновника у зловживанні службовим становищем (покарання – від 3 до 6 років ув’язнення).

Водночас, за даними журналіста, екснардепа Сергія Лещенка, Гладковського затримали у справі щодо закупівлі автомобілів МАЗ для потреб оборонної сфери. Ці машини насправді перебрендовували на автомобілі "Богдан" завдяки так званій збірці з допомогою викрутки.

Постачання такої техніки відбувалося для потреб оборони без проведення тендеру та за наявності явного конфлікту інтересів, тобто особистої зацікавленості Гладковського та п'ятого президента Петра Порошенка, наголосив Лещенко. До речі, до 2009 року корпорація "Богдан" належала Порошенку, але він продав її саме Гладковському (тоді останній мав прізвище Свинарчук).

У яких ще гучних справах фігурує Гладковський?