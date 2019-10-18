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      В каких преступлениях подозревают Гладковского: заявление Рябошапки

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      За что задержали Гладковского и когда ему объявят подозрение: заявление Рябошапки
      За что задержали Гладковского и когда ему объявят подозрение: заявление Рябошапки / hromadske.ua

      Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского подозревают в совершении двух преступлений. Следствие имеет достаточно доказательств и уже 18 октября ему объявят подозрение.

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире программы "Право на власть" рассказал, что все улики против Гладковского являются обоснованными.

      Важно: Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно

      В каких преступлениях подозревают Гладковского?

      • Нарушение антикоррупционного законодательства – ложное декларирование.
      • Нарушение законодательства при осуществлении тендерных закупок. Гладковский использовал свое служебное положение и влиял на результаты закупок. За это он получил неправомерную выгоду.

      Именно эти два нарушения будут лежать в основе подозрения Гладковскому. Его, по словам Рябошапки, сообщат скандальном чиновнику уже сегодня, 18 октября.

      Проект сообщение о подозрении лежит у меня сейчас на столе и работа над ним еще завершается, финализируется,
      – сказал генпрокурор.

      Рябошапка также добавил, что информация журналистов о хищениях в оборонном секторе использовалась во время досудебного расследования.

      Когда и как задержали Гладковского?

      НАБУ задержало Гладковского 17 октября. Произошло это после того, как опальный экс-чиновник пытался покинуть пределы Украины через аэропорт "Борисполь", но ему это не удалось. После этого он поехал в один из ресторанов на Бориспольской трассе – там и произошло его задержание. Впоследствии Гладковский объявил голодовку в знак протеста против "произвола правоохранительных органов".

      Гладковский – фигурант резонансного расследования о коррупции и хищения в оборонном секторе Украины. НАБУ подозревает экс-чиновника в злоупотреблении служебным положением (наказание – от 3 до 6 лет заключения).

      В то же время, по данным журналиста, экс-нардепа Сергея Лещенко, Гладковского задержали по делу о закупке автомобилей МАЗ для нужд оборонной сферы. Эти машины на самом деле перебрендировали в автомобили "Богдан" благодаря так называемой сборке с помощью отвертки.

      Поставка такой техники происходила для нужд обороны без проведения тендера и при наличии явного конфликта интересов, то есть личной заинтересованности Гладковского и пятого президента Петра Порошенко, отметил Лещенко. Кстати, до 2009 года корпорация "Богдан" принадлежала Порошенко, но он продал ее именно Гладковскому (тогда последний носил фамилию Свинарчук).

      В каких еще громких делах фигурирует Гладковский?

      • Олег Гладковский и его сын Игорь – фигуранты дела о масштабных хищениях в оборонном секторе Украины. Сумма хищений – не менее 250 миллионов гривен. По данным журналистов, схема с хищениями заключалась в том, что через фирмы-прокладки (одна из фирм – завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежал Порошенко) поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам.
      • НАБУ также открыло против Гладковского дело по факту декларирования ложной информации о его имуществе. Перед этим у Гладковского нашли 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" указать в декларации.
      • А еще НАПК выявило в Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривен. Кроме того, Гладковский не указал информацию об автомобиле, который принадлежит его сыну. Поэтому НАПК обратилось в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.
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      Теги: Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Криминальные новости Расследования ГПУ Олег Гладковский Руслан Рябошапка Новости политики
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