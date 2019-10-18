В каких преступлениях подозревают Гладковского: заявление Рябошапки

Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского подозревают в совершении двух преступлений. Следствие имеет достаточно доказательств и уже 18 октября ему объявят подозрение.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире программы "Право на власть" рассказал, что все улики против Гладковского являются обоснованными.

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В каких преступлениях подозревают Гладковского?

Нарушение антикоррупционного законодательства – ложное декларирование.

Нарушение законодательства при осуществлении тендерных закупок. Гладковский использовал свое служебное положение и влиял на результаты закупок. За это он получил неправомерную выгоду.

Именно эти два нарушения будут лежать в основе подозрения Гладковскому. Его, по словам Рябошапки, сообщат скандальном чиновнику уже сегодня, 18 октября.

Проект сообщение о подозрении лежит у меня сейчас на столе и работа над ним еще завершается, финализируется,

– сказал генпрокурор.

Рябошапка также добавил, что информация журналистов о хищениях в оборонном секторе использовалась во время досудебного расследования.

Когда и как задержали Гладковского?

НАБУ задержало Гладковского 17 октября. Произошло это после того, как опальный экс-чиновник пытался покинуть пределы Украины через аэропорт "Борисполь", но ему это не удалось. После этого он поехал в один из ресторанов на Бориспольской трассе – там и произошло его задержание. Впоследствии Гладковский объявил голодовку в знак протеста против "произвола правоохранительных органов".

Гладковский – фигурант резонансного расследования о коррупции и хищения в оборонном секторе Украины. НАБУ подозревает экс-чиновника в злоупотреблении служебным положением (наказание – от 3 до 6 лет заключения).

В то же время, по данным журналиста, экс-нардепа Сергея Лещенко, Гладковского задержали по делу о закупке автомобилей МАЗ для нужд оборонной сферы. Эти машины на самом деле перебрендировали в автомобили "Богдан" благодаря так называемой сборке с помощью отвертки.

Поставка такой техники происходила для нужд обороны без проведения тендера и при наличии явного конфликта интересов, то есть личной заинтересованности Гладковского и пятого президента Петра Порошенко, отметил Лещенко. Кстати, до 2009 года корпорация "Богдан" принадлежала Порошенко, но он продал ее именно Гладковскому (тогда последний носил фамилию Свинарчук).

В каких еще громких делах фигурирует Гладковский?