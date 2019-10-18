Начался суд над Гладковским, который провел "ужасную ночь в карцере": первые фото

Экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского задержали 17 октября. 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и в декларировании недостоверной информации. В этот же день вечером начался суд по избранию Гладковскому меры пресечения.

Слушание дела проходит в Киеве Высшим антикоррупционным судом Украины.

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Журналисты 24 канала пообщались с Олегом Гладковским. Он говорит, что это задержание – грубое нарушение его прав.

Якобы, сейчас он должен был быть в Брюсселе. И вообще, в течение прошлых 3 лет выезжал из Украины 260 раз (это Гладковский, говорит, подсчитал). По его мнению, это свидетельствует о том, что намерения сбежать – не было и нет.

Перед началом суда / Фото ВАКС

Также Гладковский сказал, что "провел ужасную ночь в карцере". И даже сам настаивал, чтобы дело дошло до суда как можно быстрее – ведь ему "нечего бояться".

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Гладковский принес в суд много документов. Объяснил, что это его налоговая декларация. Якобы, там все есть и претензий к нему быть не может.

Точно также относительно хищений в оборонке: говорит, что "доказательств по мне нет" и вообще задержания его детективами НАБУ – "это было задержание без основания".

Как задержали Гладковского?

17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Перед этим Гладковский пытался вылететь из Украины.



18 октября детективы НАБУ объявили Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях: злоупотреблении властью и декларировании недостоверной информации.

В каких еще делах фигурирует Гладковский?

О масштабных хищениях в оборонном секторе Украины (говорится о как минимум 250 миллионах гривен).

О деле по факту декларирования ложной информации об имуществе (4,5 миллиона гривен "забыл" указать в декларации, незадекларированные 1,3 миллиона гривен, не указано авто, которое принадлежит его сыну).

О причастности Гладковского к масштабным хищениям в оборонке – читайте здесь.

Первые фото из зала суда (24 канал):

ЗАДЕРЖАНИЕ ГЛАДКОВСКОГО: ХРОНИКА СОБЫТИЙ