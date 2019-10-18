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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Начался суд над Гладковским, который провел "ужасную ночь в карцере": первые фото

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      Суд над Гладковским
      Суд над Гладковским / 24 канал

      Экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского задержали 17 октября. 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и в декларировании недостоверной информации. В этот же день вечером начался суд по избранию Гладковскому меры пресечения.

       Слушание дела проходит в Киеве Высшим антикоррупционным судом Украины.

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      Журналисты 24 канала пообщались с Олегом Гладковским. Он говорит, что это задержание – грубое нарушение его прав.

      Якобы, сейчас он должен был быть в Брюсселе. И вообще, в течение прошлых 3 лет выезжал из Украины 260 раз (это Гладковский, говорит, подсчитал). По его мнению, это свидетельствует о том, что намерения сбежать – не было и нет.

      ГладковськийПеред началом суда / Фото ВАКС

      Также Гладковский сказал, что "провел ужасную ночь в карцере". И даже сам настаивал, чтобы дело дошло до суда как можно быстрее – ведь ему "нечего бояться".

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      Гладковский принес в суд много документов. Объяснил, что это его налоговая декларация. Якобы, там все есть и претензий к нему быть не может.

      Точно также относительно хищений в оборонке: говорит, что "доказательств по мне нет" и вообще задержания его детективами НАБУ – "это было задержание без основания".

      Как задержали Гладковского?
      17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Перед этим Гладковский пытался вылететь из Украины.

      18 октября детективы НАБУ объявили Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях: злоупотреблении властью и декларировании недостоверной информации.

      В каких еще делах фигурирует Гладковский?

      О причастности Гладковского к масштабным хищениям в оборонке – читайте здесь.

      Первые фото из зала суда (24 канал):

       

       

      ЗАДЕРЖАНИЕ ГЛАДКОВСКОГО: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Автор: Марина Молька, Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины НАБУ Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Олег Гладковский Криминальные новости Антикоррупционный суд
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