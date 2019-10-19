Суд избрал Гладковскому меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковському в виде содержания под стражей на срок до 60 дней (до 15 декабря) с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысячи 120 гривен. Гладковского подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением и в декларировании недостоверной информации.

Полный текст постановления суда объявят 21 октября. Сегодняшнее решение суда можно обжаловать в течение 5 дней.

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Адвокаты Гладковского настаивали на незаконности его задержания и необоснованности рисков. Они уверяли, что Гладковский течение 3 лет 265 раз выезжал за границу и возвращался, поэтому это свидетельствует о якобы отсутствии у него намерений уклоняться от следствия.

Защитники Гладковского просили суд отпустить его под личное обязательство или на поруки. В зал суда прибыли депутаты Максим Саврасов и Ростислав Павленко, кандидат в депутаты Андрей Серебрянский и бывший нардеп Олег Зимин, которые готовы были взять подозреваемого на поруки.

Сам Гладковский заявил, что продолжает голодовку в знак протеста. Утверждал также, что не имеет отношения к компании "Богдан Моторс". Убеждал, что не планировал бежать из страны, а имел обратные билеты на самолет.

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НАБУ задержало Гладковского 17 октября в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Экс-чиновник СНБО планировал вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь". В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался убежать, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Сам Гладковский возмутился по поводу свого задержания и объявил голодовку.

В чем заключаются преступления, в которых подозревают Гладковского?

В Специализированной прокуратуре подозревают, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Гладковский является конечным владельцем компании.

По данным следователей, Гладковский включил в государственный оборонный заказ грузовые автомобили повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317). Затем эти автомобили закупили за деньги госбюджета по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2". Это предприятие входит в состав корпорации "Богдан". Вследствие этой сделки государство понесло убытки более чем в 10,62 миллионов гривен.

По данным бывшего нардепа и журналиста Сергея Лещенко, машины МАЗ перебрендировали на автомобили "Богдан" благодаря так называемой сборке с помощью отвертки.

Кроме сделок с военными авто, Гладковский не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева. А это всего за 3 года – 164,5 тысячи долларов.

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