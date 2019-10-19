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      Рябошапка відреагував на запобіжний захід Гладковському: впевнений, що не втече

      347 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / ua-rating.com

      Генпрокурор Руслан Рябошапка впевнений, що навіть у разі внесення застави за колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного з органами досудового розслідування. Це унеможливить його переховування.

      Рябошапка наголосив, що судом встановлено законність затримання Гладковського детективами НАБУ.

      Важливо: Суд обрав Гладковському запобіжний захід

      Генпрокурор нагадав, що у разі внесення застави за Гладковського на нього судом покладено низку обов'язків:

      – повідомляти слідству про місце свого перебування і проживання;

      – не покидати територію Київської області та інформувати про своє пересування в її області;

      – уникати спілкування зі свідками;

      – здати паспорт;

      –носити електронний браслет.

      Дивіться відео реакції генпрокура Рябошапки на запобіжний захід Олегу Гладковському

      19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступникові секретаря РНБО Олегові Гладковському у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень. Гладковського підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем та в декларуванні недостовірної інформації.

      Водночас, у Вищому антикорупційному суді України пояснили, що розмір передбаченої для арештованого колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського відповідає завданим збиткам. Своїм рішенням суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка просила для Гладковського запобіжний захід у вигляд взяття під варту з альтернативою застави у понад 100 мільйонів гривень.

      Адвокати Гладковського наголошували на незаконності його затримання та необґрунтованості ризиків. Вони запевняли, що Гладковський протягом 3 років 265 разів виїжджав за кордон і повертався, тож це свідчить про нібито відсутність у нього намірів ухилятися від слідства.

      Захисники Гладковського просили суд відпустити його під особисте зобов’язання або на поруки. До зали суду прибули депутати Максим Саврасов та Ростислав Павленко, кандидат у депутати Андрій Серебрянський та колишній нардеп Олег Зімін, які готові були взяти підозрюваного на поруки.

      Сам Гладковський заявив, що продовжує голодування на знак протесту. Стверджував також, що не має стосунку до компанії "Богдан Моторс". Переконував, що не планував тікати з країни, а мав зворотні квитки на літак.

      Дізнайтеся більше про перебіг суду щодо Гладковського: фото і відео

      НАБУ затримало Гладковського 17 жовтня в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Експосадовець РНБО планував вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль". У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Сам Гладковський обурився через своє затримання та оголосив голодування.

      В чому полягають злочини, в яких підозрюють Гладковського?

      У Спеціалізованій прокуратурі підозрюють, що Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

      За даними слідчих, Гладковський включив до державного оборонного замовлення вантажні автомобілі підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317). Потім ці автомобілі закупили за гроші держбюджету за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2". Це підприємство входить до складу корпорації "Богдан". Внаслідок цієї оборудки держава зазнала збитків у понад 10,62 мільйонів гривень.

      За даними екснардепа та журналіста Сергія Лещенка, машини МАЗ перебрендовували на автомобілі "Богдан" завдяки так званій збірці з допомогою викрутки.

      Окрім оборудок з військовими авто, Гладковський не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва. А це загалом за 3 роки – 164,5 тисячі доларів.

      Читайте також: Свинарчуки-Гладковські: хто вони такі і що про них відомо

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      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Олег Гладковський ГПУ Руслан Рябошапка Антикорупційний суд
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