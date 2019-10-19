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      Рябошапка отреагировал на меру пресечения Гладковскому: уверен, что не сбежит

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      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / ua-rating.com

      Генпрокурор Руслан Рябошапка уверен, что даже в случае внесения залога за бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами досудебного расследования. Это сделает невозможным его сокрытие.

      Рябошапка отметил, что судом установлена законность задержания Гладковского детективами НАБУ.

       Важно: Суд избрал Гладковскому меру пресечения

      Генпрокурор напомнил, что в случае внесения залога за Гладковского на него судом возложен ряд обязанностей:

      – сообщать следствию о месте своего пребывания и жительства;

      – не покидать территорию Киевской области и информировать о своем передвижении в ее области;

      – избегать общения со свидетелями;

      – сдать паспорт;

      – носить электронный браслет.

      Смотрите видео реакции генпрокурора Рябошапки на меру пресечения Олегу Гладковскому

      19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения екс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей на срок до 60 дней (до 15 декабря) с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысячи 120 гривен. Гладковского подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением и в декларировании недостоверной информации.

      В то же время, в Высшем антикоррупционном суде Украины пояснили, что размер предусмотренной для арестованного бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского соответствует нанесенным убыткам. Своим решением суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая просила для Гладковского меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в более 100 миллионов гривен.

      Адвокаты Гладковского настаивали на незаконности его задержания и необоснованности рисков. Они уверяли, что Гладковский в течение 3 лет 265 раз выезжал за границу и возвращался, поэтому это свидетельствует о якобы отсутствии у него намерений уклоняться от следствия.

      Защитники Гладковского просили суд отпустить его под личное обязательство или на поруки. В зал суда прибыли депутаты Максим Саврасов и Ростислав Павленко, кандидат в депутаты Андрей Серебрянский и бывший нардеп Олег Зимин, которые готовы были взять подозреваемого на поруки.

      Сам Гладковский заявил, что продолжает голодовку в знак протеста. Утверждал также, что не имеет отношения к компании "Богдан Моторс". Убеждал, что не планировал бежать из страны, а имел обратные билеты на самолет.

      Узнайте больше о ходе суда в отношении Гладковского: фото и видео

      НАБУ задержало Гладковского 17 октября в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Экс-чиновник СНБО планировал вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь". В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался убежать, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Сам Гладковский возмутился по поводу свого задержания и объявил голодовку.

      В чем заключаются преступления, в которых подозревают Гладковского?

      В Специализированной прокуратуре подозревают, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Гладковский является конечным владельцем компании.

      По данным следователей, Гладковский включил в государственный оборонный заказ грузовые автомобили повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317). Затем эти автомобили закупили за деньги госбюджета по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2". Это предприятие входит в состав корпорации "Богдан". Вследствие этой сделки государство понесло убытки более чем в 10,62 миллионов гривен.

      По данным бывшего нардепа и журналиста Сергея Лещенко, машины МАЗ перебрендировали в автомобили "Богдан" благодаря так называемой сборке с помощью отвертки.

      Кроме сделок с военными авто, Гладковский не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева. А это всего за 3 года – 164,5 тысячи долларов.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: ГПУ Олег Гладковский Антикоррупционный суд Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка
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