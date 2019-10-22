Корупція в оборонці: ГПУ хоче звільнити від відповідальності друзів Гладковського

Генеральна прокуратура просить звільнити від кримінальної відповідальності фігурантів скандалу про розкрадання в оборонній сфері Андрія Рогозу та Віталія Жукова. Вони відшкодували збитки, завдані державі через несплату податків.

Прокуратура подала відповідне клопотання щодо Рогози і Жукова до Шевченківського районного суду Києва ще 26 липня, пише "Українська правда" з посиланням на ГПУ.

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До Шевченківського районного суду Києва направлені клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності Ж. та Р… на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а саме у зв’язку зі сплатою податків,

– повідомили в ГПУ.

Військові прокурори встановили, що Рогоза та Жуков фактично керували фірмою "Оптимумспецдеталь". Саме вони сприяли ухиленню компанією від сплати податків на суму 26,6 мільйона гривень, коли та постачала запчастини та комплектуючі на державні оборонні підприємства.

Проте, обидва фігурнати справи про розкрадання в оборонці у повному обсязі відшкодували збитки.

Згідно з Кримінальним кодексом України, особа звільняється від кримінальної відповідальності за умови повернення несплачених податків та відшкодування завданих державі збитків (повернення їх у бюджет). Зробити це потрібно до оголошення підозри.

Що відомо про участь Рогози і Жукова в оборонному скандалі? У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з'ясували, що Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою причетні до масштабної корупційної схеми в "Укроборонпромі". Вони контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами.



За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Хто ще причетний до копупційної схеми в "Укроборонпромі"?

Олег Гладковський – колишній перший заступник секретаря РНБО, бізнес-партнер п'ятого президента Петра Порошенка);

Павло Букін – екскерівник "Укрспецекпорту" і колишній гендиректор "Укроборонпрому";

Євген Шевченко – бізнесмен і позаштатний агент НАБУ.

Директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

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Як проходить розслідування корупції в оборонці?

У НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

17 жовтня НАБУ затримало Олега Гладковського в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Він планував вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль". У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Сам Гладковський обурився через своє затримання та оголосив голодування.

18 жовтня НАБУ оголосило Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах:

зловживання владою;

декларування недостовірної інформації.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень. 21 вересня його родина внесла цю заставу і він вийшов з СІЗО.