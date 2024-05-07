Російські нібито поінформавані телеграм-канали провідомили про втрату винищувача та загибель екіпажу ввечері 6 травня, передає 24 Канал.
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Винищувач виконував бойове завдання в районі населеного пункту Валуйки, Бєлгородської області. Попередньо катастрофа сталася внаслідок відмови двигуна. Екіпаж не встиг катапультуватися,
– написали росіяни на каналі "Досье Шпиона".
Варто зазначити, що Повітряні сили ЗСУ наразі не підтверджували цю інформацію.
Екіпаж загинув
Цікаво, що деталі бою росіяни не наводять. Цілком ймовірно, що літак уразили з засобів протиповітряної оборони.
Женя і Володя. Досвідчений, підготовлений, злітаний, бойовий екіпаж. Загинули в бою, загинули як воїни,
– розповідають окупанти.
Йдеться про російських льотчиків Євгєнія Кузнєцова та Владіміра Стрєлкова.
Раніше Cу-34 з номером 21, який нібито і був знищений, виконував бойові завдання на близькому сході у Сирії. Зокрема він застосовувався для скидання коригованих авіаційних бомб КАБ-500С з аеродрому Базель аль-Асад поблизу Латакії.
Окупанти продовжують втрачати техніку
- В ніч на 6 травня підрозділ ГУР МО України Group 13 знищив швидкісний російський катер. Для атаки використали українську розробку – морський дрон Magura V5. Знищений російський катер у тимчасово окупованому Криму – одна з новітніх розробок країни-агресора. Це катер серії "Мангуст" 12150, вартість якого понад 125 мільйонів рублів.
- Українським захисникам у суботу, 4 травня, вдалося збити російський штурмовик Су-25 над Донеччиною. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони "приземлили" вже 349 ворожих літаків.
- Головне управління розвідки Міноборони України також спалило російський багатоцільовий гвинтокрил Ка-32, що знаходився на московському міжнародному аеродромі Остафьєво.Ка-32 виконував функції авіапідтримки армії загарбника. Він забезпечував логістичні потреби ворога та його операції з евакуації.