Российские якобы информированные телеграмм-каналы сообщили о потере истребителя и гибели экипажа вечером 6 мая, передает 24 Канал.
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Истребитель выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Валуйки, Белгородской области. Предварительно катастрофа произошла в результате отказа двигателя. Экипаж не успел катапультироваться,
– написали россияне на канале "Досье Шпиона".
Стоит отметить, что Воздушные силы ВСУ пока не подтверждали эту информацию.
Экипаж погиб
Интересно, что детали боя россияне не приводят. Вполне вероятно, что самолет поразили из средств противовоздушной обороны.
Женя и Володя. Опытный, подготовленный, взлетанный, боевой экипаж. Погибли в бою, погибли как воины,
– рассказывают оккупанты.
Речь идет о российских летчиках Евгении Кузнецове и Владимире Стрелкове.
Ранее Су-34 с номером 21, который якобы и был уничтожен, выполнял боевые задачи на ближнем востоке в Сирии. В частности он применялся для сброса корректируемых авиационных бомб КАБ-500С с аэродрома Базель аль-Асад вблизи Латакии.
Оккупанты продолжают терять технику
- В ночь на 6 мая подразделение ГУР МО Украины Group 13 уничтожило скоростной российский катер. Для атаки использовали украинскую разработку – морской дрон Magura V5. Уничтожен российский катер во временно оккупированном Крыму – одна из новейших разработок страны-агрессора. Это катер серии "Мангуст" 12150, стоимость которого более 125 миллионов рублей.
- Украинским защитникам в субботу, 4 мая, удалось сбить российский штурмовик Су-25 над Донецкой областью. С начала полномасштабного вторжения Силы обороны "приземлили" уже 349 вражеских самолетов.
- Главное управление разведки Минобороны Украины также сожгло российский многоцелевой вертолет Ка-32, ка-32 выполнял функции авиаподдержки армии захватчика, находившийся на московском международном аэродроме Остафьево. Он обеспечивал логистические потребности врага и его операции по эвакуации.