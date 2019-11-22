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      24 Канал Публікації Статті
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      Криклій не проти й надалі працювати із Клітіною: коментар міністра

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      Міністр інфраструктури Владислав Криклій / Радіо Совбода

      Міністра інфраструктури здивували слова його заступниці Олександри Клітіної, яка звинуватила його в корупції, потрапивши у гучний скандал.

      "Якщо після цього скандалу Олександрі буде комфортно працювати зі мною, то я не проти. Але особисто мене певні речі здивували. У будь-якому разі, її подальша доля залежить від неї самої", – сказав Владислав Криклій у коментарі 24 каналу.

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      Також він додав, що відтепер у нього з’явились питання довіри до своєї заступниці. "Але ми обов’язково поговоримо з нею про це", – зауважив Криклій.

      Хто така Олександра Клітіна й чому навколо неї скандали? Олександра Клітіна - це заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції з 18 вересня 2019 року. В міністерстві вона працює п’ять років. Спочатку вона потрапила у секс-скандал через нардепа Антона Полякова, який 19 листопада оприлюднив аудіозапис, де чоловіки обговорюють Клітіну як нового замміністра і захоплюються її зовнішністю.

      Пізніше вона потрапила в інший скандал після переписки з так званим Джокером, пранкером, який видає себе за інших людей й вступає у переписку з відомими політичними діячами. На рахунку пранкера вже декілька "жертв".

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      Спілкуючись з Джокером, Олександра Клітіна лише за три години почала здогадуватись, що з нею переписується інша людина, проте вона встигла розповісти йому про свого керівника - міністра інфраструктури.

      Олександра Клітіна /  Instagram

      Клітіна звинуватила його у корупції, написавши, що він "мутить з тендерами". Мова йшла про закупівлю локомотивів для Укрзалізниці.

      Сам Криклій розповів 24 каналу, що насправді зараз ведуться перемовини з різними постачальниками локомотивів, але звинувачення у корупції він відхилив.

      Цю інформацію, буцімто я замішаний у корупції, можна легко перевірити. Що стосується локомотивів, які були згадані у переписці, то останні локомотиви були закуплені ще за часів мого попередника Володимира Омеляна. Але Укрзалізниця потребує нових,
      – заявив Криклій.

      Він наголосив на тому, що локомотиви є лише в Укрзалізниці, а їх кількість не може задовольнити всі замовлення на перевозки вантажів.

      Ми хочемо змінити законодавство й дозволити приватним компаніям також закуповувати локомотиви. Нинішня ситуація лише сприяє корупції на Укрзалізниці, бо їм доводиться вирішувати які вантажі перевозити, а які відкласти,
      – коментує міністр.

      Також Криклій додав, що зараз розглядаються майбутні контракти по локомотивам, але поки що вони не дуже цікаві, бо пропонують високу ціну.

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      Автор: Ярослав Голобородько, Альона Чернецька
      Теги: Публікації Статті Новини політики Міністерство інфраструктури Пранкер Джокер Владислав Криклій
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