Громкая отставка министра энергетики США: какую роль сыграли Трамп и Зеленский

В Украине активно обсуждают отставку министра энергетики США Рика Перри. Его связывают с делом об импичменте Дональда Трампа и скандальным разговором американского президента с Владимиром Зеленским.

Американский политикум продолжает лихорадить украинским вопросом. Министр энергетики США Рик Перри, как и обещал, ушел со своей должности. Некоторые чиновники в Соединенных Штатах уверены, что настоящей причиной отставки министра является дело импичмента Дональда Трампа. Процедуру, напомним, начали его оппоненты после обнародования телефонного разговора американского президента с Владимиром Зеленским.

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Почему этот разговор стал скандальным? Трамп попросил Зеленского продолжить расследование дела против руководства украинской компании Burisma. В деле фигурирует Хантер Байден, сын Джо Байдена, демократа и главного соперника Трампа на предстоящих выборах. Хантер был членом совета директоров этой компании. Демократы услышали в словах Трампа намеки на превышение своих полномочий и запустили процедуру импичмента. Эксперты отмечают, что дело используют в политической борьбе накануне выборов в США.

После этого разговора Трамп говорил, что именно Рик Перри посоветовал ему позвонить украинскому президенту. Вот с этого все и началось, а теперь демократы жаждут показаний Перри.

Палата представителей американского конгресса, которую контролирует Демократическая партия, Перри вызвала на допрос в рамках дела об импичменте президента. Они просили министра предоставить документы, связанные с украинской компанией "Нафтогаз", и рассказать о своей роли в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Но Перри на допрос не пошел, однако подал в отставку с должности министра энергетики. Он отрицает, что" написал заявление" из-за Украины, а президент США сказал, что министр уходит из-за того, что он уже долго работает на посту.

А вот американский политолог Джейсон Смарт считает, что Перри подал в отставку, поскольку не желает участвовать в политических разборках накануне выборов.

Все, кто имеет хоть какое-то отношение к Украине, попали под микроскоп палаты представителей конгресса США. Нет ничего удивительного, что Перри подал в отставку, он просто не желает участвовать в этом цирке – деле по импичменту Трампа. Перри лучше будет заниматься собственными делами, чем усложнять себе жизнь политическими скандалами,

– сказал в комментарии 24 каналу Джейсон Смарт.

К слову, ранее подал в отставку и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Джейсон Смарт считает, что его решение тоже связано с политическим напряжением вокруг импичмента.

Перри хотел назначить "своих" в Нафтогаз?

Министру энергетики США также инкриминируют давление на украинского президента. Перри называют одним из тех, кто отвечал за Украину неофициально. К слову, министр энергетики США неоднократно приезжал в Украину, а последний его визит был приурочен к инаугурации Владимира Зеленского. Перри, между прочим, возглавлял американскую делегацию.

Демократы заявляют, что Рик Перри давил на Зеленского из-за "Нафтогаза". Американский министр якобы хотел назначить в состав правления украинской компании специалистов из его родного Техаса. Однако сам Перри и Владимир Зеленский эту информацию опровергли. Американец назвал эту историю выдумкой. По его словам, он "давал рекомендации по просьбе украинского правительства".

Джейсон Смарт прокомментировал и эту ситуацию. Он сказал, что на самом деле нет ничего плохого в том, что Перри мог быть заинтересован в "Нафтогазе", поскольку представлять интересы американского бизнеса является непосредственной задачей правительства США.

Энергетическая политика является главным вопросом как для США, так и для Украины. Я не исключаю, что Перри мог отвечать за вопросы энергетики Украины, особенно учитывая то, что он родом из Техаса – родины нефтяной промышленности Америки,

– отметил Смарт.

Но то, что Перри фигурирует в деле об импичменте, говорит лишь о желании подконтрольного демократам Конгресса (Палаты представителей – 24 канал), привлечь к расследованию как можно больше людей из администрации Трампа, считает Смарт.

К слову, Владимир Зеленский еще раз подтвердил, что никакого давления со стороны Трампа не ощущал.

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