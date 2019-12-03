Гучна відставка міністра енергетики США: яку роль зіграли Трамп та Зеленський

В Україні активно обговорюють відставку міністра енергетики США Ріка Перрі. Його пов'язують зі справою про імпічмент Дональда Трампа та скандальною розмовою американського президента з Володимиром Зеленським.

Американський політикум продовжує лихоманити українським питанням. Міністр енергетики США Рік Перрі, як і обіцяв, пішов зі своєї посади. Деякі чиновники у Сполучених Штатах впевнені, що справжньою причиною відставки міністра є справа імпічменту Дональда Трампа. Процедуру, нагадаємо, розпочали його опоненти після оприлюднення телефонної розмови американського президента з Володимиром Зеленським.

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Чому ця розмова стала скандальною? Трамп попросив Зеленського продовжити розслідування справи проти керівництва української компанії Burisma. У справі фігурує Гантер Байден, син Джо Байдена, демократа й головного суперника Трампа на майбутніх виборах. Гантер був членом ради директорів цієї компанії. Демократи почули в словах Трампа натяки на перевищення своїх повноважень й запустили процедуру імпічменту. Експерти зазначають, що справу використовують у політичній боротьбі напередодні виборів в США.

Після цієї розмови Трамп казав, що саме Рік Перрі порадив йому подзвонити українському президенту. От з цього все і почалося, а тепер демократи жадають свідчень Перрі.

Палата представників американського конгресу, яку контролює Демократична партія, викликала Перрі на допит у межах справи про імпічмент президента. Вони просили міністра надати документи, пов’язані з українською компанією "Нафтогаз", і розповісти про свою роль у телефонній розмові Трампа із президентом України Володимиром Зеленським.

Але Перрі на допит не пішов, проте подав у відставку з посади міністра енергетики. Він заперечує, що "написав заяву" через Україну, а президент США сказав, що міністр йде через те, що він вже довго працює на посаді.

А от американський політолог Джейсон Смарт вважає, що Перрі подав у відставку, бо не бажає брати участь в політичних розборках напередодні виборів.

Всі, хто має хоч якесь відношення до України, потрапили під мікроскоп палати представників конгресу США. Немає нічого дивного, що Перрі подав у відставку, він просто не бажає брати участь у цьому цирку – справі щодо імпічменту Трампа. Перрі краще буде займатися власними справами, ніж ускладнювати собі життя політичними скандалами,

– сказав у коментарі 24 каналу Джейсон Смарт.

До слова, раніше подав у відставку й спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Джейсон Смарт вважає, що його рішення також пов’язане з політичним напруженням навколо імпічменту.

Перрі хотів призначити "своїх" в Нафтогаз?

Міністру енергетики США також закидають тиск на українського президента. Перрі називають одним з тих, хто відповідав за Україну неофіційно. До слова, міністр енергетики США неодноразово приїжджав в Україну, а останній його візит був приурочений до інавгурації Володимира Зеленського. Перрі, між іншим, очолював американську делегацію.

Демократи заявляють, що Рік Перрі тиснув на Зеленського через "Нафтогаз". Американський міністр начебто хотів призначити у склад правління української компанії фахівців з його рідного Техасу. Проте сам Перрі й Володимир Зеленський цю інформацію спростували. Американець назвав цю історію вигадками. За його словами, він "давав рекомендації на прохання українського уряду".

Джейсон Смарт прокоментував й цю ситуацію. Він сказав, що насправді немає нічого поганого у тому, що Перрі міг бути зацікавлений у "Нафтогазі", оскільки представляти інтереси американського бізнесу є безпосереднім завданням урядовців США.

Енергетична політика є головним питанням як для США, так і для України. Я не виключаю, що Перрі міг відповідати за питання енергетики України, особливо враховуючи те, що він родом з Техасу – батьківщини нафтової промисловості Америки,

– зазначив Смарт.

Але те, що Перрі фігурує у справі про імпічмент, говорить лише про бажання, підконтрольного демократам Конгресу (Палати представників - 24 канал), залучити до розслідування якомога більше людей з адміністрації Трампа, вважає Смарт.

До слова, Володимир Зеленський ще раз підтвердив, що ніякого тиску зі сторони Трампа не відчував.

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