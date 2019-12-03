17:03
3 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 грудня
      Вєсті.UA
      19:27, 2 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Публікації Статті
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      Гучна відставка міністра енергетики США: яку роль зіграли Трамп та Зеленський

      454 Читать новость на русском
      Міністр енергетики США Рік Перрі таки пішов з посади / Фото з відкритих джерел

      В Україні активно обговорюють відставку міністра енергетики США Ріка Перрі. Його пов'язують зі справою про імпічмент Дональда Трампа та скандальною розмовою американського президента з Володимиром Зеленським.

      Американський політикум продовжує лихоманити українським питанням. Міністр енергетики США Рік Перрі, як і обіцяв, пішов зі своєї посади. Деякі чиновники у Сполучених Штатах впевнені, що справжньою причиною відставки міністра є справа імпічменту Дональда Трампа. Процедуру, нагадаємо, розпочали його опоненти після оприлюднення телефонної розмови американського президента з Володимиром Зеленським.

      Читайте також: Блумберг проти Трампа: чого чекати Україні?

      Чому ця розмова стала скандальною? Трамп попросив Зеленського продовжити розслідування справи проти керівництва української компанії Burisma. У справі фігурує Гантер Байден, син Джо Байдена, демократа й головного суперника Трампа на майбутніх виборах. Гантер був членом ради директорів цієї компанії. Демократи почули в словах Трампа натяки на перевищення своїх повноважень й запустили процедуру імпічменту. Експерти зазначають, що справу використовують у політичній боротьбі напередодні виборів в США.

      Після цієї розмови Трамп казав, що саме Рік Перрі порадив йому подзвонити українському президенту. От з цього все і почалося, а тепер демократи жадають свідчень Перрі.

      Палата представників американського конгресу, яку контролює Демократична партія, викликала Перрі на допит у межах справи про імпічмент президента. Вони просили міністра надати документи, пов’язані з українською компанією "Нафтогаз", і розповісти про свою роль у телефонній розмові Трампа із президентом України Володимиром Зеленським.

      Але Перрі на допит не пішов, проте подав у відставку з посади міністра енергетики. Він заперечує, що "написав заяву" через Україну, а президент США сказав, що міністр йде через те, що він вже довго працює на посаді.

      А от американський політолог Джейсон Смарт вважає, що Перрі подав у відставку, бо не бажає брати участь в політичних розборках напередодні виборів.

      Всі, хто має хоч якесь відношення до України, потрапили під мікроскоп палати представників конгресу США. Немає нічого дивного, що Перрі подав у відставку, він просто не бажає брати участь у цьому цирку – справі щодо імпічменту Трампа. Перрі краще буде займатися власними справами, ніж ускладнювати собі життя політичними скандалами,
      – сказав у коментарі 24 каналу Джейсон Смарт.

      До слова, раніше подав у відставку й спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Джейсон Смарт вважає, що його рішення також пов’язане з політичним напруженням навколо імпічменту.

      Перрі хотів призначити "своїх" в Нафтогаз?

      Міністру енергетики США також закидають тиск на українського президента. Перрі називають одним з тих, хто відповідав за Україну неофіційно. До слова, міністр енергетики США неодноразово приїжджав в Україну, а останній його візит був приурочений до інавгурації Володимира Зеленського. Перрі, між іншим, очолював американську делегацію.

      Демократи заявляють, що Рік Перрі тиснув на Зеленського через "Нафтогаз". Американський міністр начебто хотів призначити у склад правління української компанії фахівців з його рідного Техасу. Проте сам Перрі й Володимир Зеленський цю інформацію спростували. Американець назвав цю історію вигадками. За його словами, він "давав рекомендації на прохання українського уряду".

      Джейсон Смарт прокоментував й цю ситуацію. Він сказав, що насправді немає нічого поганого у тому, що Перрі міг бути зацікавлений у "Нафтогазі", оскільки представляти інтереси американського бізнесу є безпосереднім завданням урядовців США.

      Енергетична політика є головним питанням як для США, так і для України. Я не виключаю, що Перрі міг відповідати за питання енергетики України, особливо враховуючи те, що він родом з Техасу – батьківщини нафтової промисловості Америки,
      – зазначив Смарт.

      Але те, що Перрі фігурує у справі про імпічмент, говорить лише про бажання, підконтрольного демократам Конгресу (Палати представників - 24 канал), залучити до розслідування якомога більше людей з адміністрації Трампа, вважає Смарт.

      До слова, Володимир Зеленський ще раз підтвердив, що ніякого тиску зі сторони Трампа не відчував.

      Читайте також: Касетний скандал у ДБР: головне про нові записи з кабінету Труби

      Введення у храм Пресвятої Богородиці: прикмети та що не можна робити в цей день
      сьогодні
      10804
      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Публікації Статті Новини політики Вибори у США Телефонна розмова Зеленського і Трампа Імпічмент Трампа Нафтогаз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Перезапуск ДБР: яка роль Зеленського у подальшій роботі відомства
      Артем Овдієнко 13
      сьогодні , 16:37 Інвалідність – не діагноз: 9 вражаючих історій успіху, які вас здивують
      Юліана Вінтюк 2414
      сьогодні , 12:06 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      521
      сьогодні , 15:32 Відпочинок в Італії: добірка найцікавіших місць, які має побачити кожен
      Марія Лелека 521
      сьогодні , 15:00 Почему именно Лукашенко и Зеленский решают судьбу Путина
      Блог Медіа 2067
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук