Блумберг проти Трампа: чого чекати Україні?

Як можуть змінитися українсько-американські відносини у разі перемоги мільярдера Майкла Блумберга на виборах президента США у 2020 році, – розбирався журналіст 24 каналу.

Американський мільярдер і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг балотуватиметься в президенти США від демократів. Таке повідомлення з'явилося на передвиборчому сайті Блумберга в неділю, 24 листопада.

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Що відомо про Майкла Блумберга? Статки Майкла Блумберга оцінюються в 52 млрд доларів. Це майже в 17 разів більше, ніж статки Дональда Трампа (3,1 млрд). Блумберг був банкіром на Волл-стріт, а потім заснував агентство фінансових новин, яке носить його ім'я. Він жертвує мільйони доларів на проекти в галузі освіти та медицини. Блумберг спочатку підтримував демократів, але став республіканцем, щоб висунути свою кандидатуру на пост мера Нью-Йорка в 2001 році. Тричі переобирався на цю посаду і тільки минулого року відновив своє членство в Демократичній партії. Він вважається помірним демократом і виступає за участь США в міжнародних угодах по контролю за кліматом. Блумберг також підтримує рух за контроль над продажем вогнепальної зброї.

Але перед тим, як претендувати на місце Трампа, Майклу Блумбергу доведеться перемогти у праймеріз – попередніх виборах, в яких обирається один кандидат від партії. А це буде зробити доволі важко, відзначають експерти.

Мало ймовірно, що Блумберг зможе створити конкуренцію Трампу. Він пізно вступає у гонку, й у нього мало шансів на перемогу в праймеріз. Місце поміркованого демократа вже зайняте іншими кандидатами – Джо Байденом та Пітером Буттіджеджем. Блумбергу буде важко туди прорватися,

– впевнений журналіст-міжнародник Іван Яковина.

Інші українські експерти також зазначають, що новому кандидату в президенти буде не легко.

Демократична партія має доволі сильних кандидатів на праймеріз – Елізабет Уорен та Джо Байдена. Вони зараз є лідерами рейтингів. Це дуже різні кандидати. Якщо ми включаємо у цю гру ще й Блумберга, то він буде більше схожий на Байдена, і в першу чергу його будуть порівнювати з ним,

– зазначає членкиня правління Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест.

Іншими словами, Блумберг претендує на голоси виборців Байдена.



Джо Байден / Liga.net

З українськими колегами погоджується й американський політолог Джейсон Смарт. У коментарі 24 каналу він наголосив на тому, що Блумберг міг би перемогти Трампа, однак це малоймовірно, якщо врахувати, що інші кандидати вже лідирують у демократичних праймеріз. Для нього це, безумовно, важкий бій, вважає Смарт.

А от Олена Гетманчук, директорка Центру "Нова Європа", назвала Блумберга шостим за популярністю кандидатом у праймеріз. Проте вона додала, що Блумберг не вступав би у гонку, якби кампанія Байдена була бездоганною і якби він не бачив у ній відверто слабкі місця, якими можна скористатися.

Блумберг та Україна

Українські експерти припускають, що поява нового потужного кандидата в таборі демократів пов’язана з певним падінням рейтингу Джо Байдена. На зниження довіри виборців могло вплинути й розслідування, що проводиться в Україні у справі української газовидобувної компанії "Burisma".

Про яке розслідування йде мова? Власник "Burisma", колишній міністр екології в уряді Азарова, Микола Злочевський фігурує у 13-ти епізодах, які розслідують правоохоронні органи. У матеріалах справи згадується й син Джо Байдена – Гантер, який був залучений керівництвом компанії разом з іншими відомими людьми до ради директорів "Burisma". Скандал навколо сина Джо Байдена набрав обертів одразу після публікації телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського, в якій американський президент просить українського продовжити слідство проти Байдена-молодшого.

Звичайно цей скандал, точніше його розкрутка в медіа республіканцями, вплинув на рейтинг Джо Байдена,

– каже Ганна Шелест.

Але падіння рейтингу демократа пов’язане не тільки з цим, запевняють експерти.

Джейсон Смарт впевнений, що ніякого зв’язку між справою "Burisma" й появою нового сильного кандидата у демократів немає.

Я не думаю, що це пов'язано. Блумберг – один з найбагатших людей Америки. Він просто має змогу витратити більше грошей на передвиборчу кампанію, ніж інші кандидати,

– пояснює Смарт.

Олена Гетманчук каже, що рейтинг Байдена знижується на фоні зростання підтримки у Елізабет Уорен.

"Така тенденція почала проявлятися ще до історії з імпічментом", – зазначає Гетманчук.



Елізабет Уорен / mnews.world

Падіння рейтингу Байдена ймовірно підштовхнуло демократів розглянути іншого, сильного кандидата, який би зміг перемогти Дональда Трампа.

Демократи напевно задаються питанням, чи є у них інший сильний кандидат, який у разі падіння рейтингу Байдена зможе зайняти його місце,

– запевняє Ганна Шелест.

Також вона додала, що Блумберг грає на одній публіці з Трампом – він теж успішний кандидат, чоловік й мільярдер. Більшість виборців можуть сприймати Блумберга й Трампа однаково. Єдина відміннсть Блумберга у тому, що він не республіканець.

Блумберг симпатизує Росії?

Поки Блумберг не сформулював чіткої політики щодо України чи Росії, проте в минулому його звинувачували у тісних зв'язках з РФ, наголосив Джейсон Смарт.

Дійсно, у американській пресі з’являлась інформація про те, що Блумберг допомагав росіянам втручатися в політику США.



Майкл Блумберг / France 24

До слова, мільярдер має російські корені. У його біографії зазначається, що Майкл народився в єврейській родині, а його батько емігрував з Росії.

Проте Іван Яковина впевнений, що Блумберг скоріш за все притримується загальної лінії Демократичної партії – Росія ворог, а Україна друг.

Отже, всі експерти зійшлися на думці, що поки зарано говорити про реальні шанси мільярдера Майкла Блумберга перемогти Дональда Трампа на виборах 2020 року. Більш того, йому важко буде отримати перемогу на демократичних праймеріз, оскільки він занадто пізно включився у гонку. Експерти також переконані, що фігура Блумберга може розглядатися демократами як альтернатива Джо Байдену, у тому разі, якщо його рейтинг буде продовжувати падати. Інша кандидатка від Демократичної партії – Елізабет Уорен має менші шанси перемогти Трампа, вважають міжнародні експерти.

Що стосується українського питання, тут варто сказати, що нашій владі не варто загравати з тією чи іншою політичною силою США, а думати лише про українські інтереси. Надання переваги демократам чи республікацям може погіршити у майбутнього й так доволі натягнуті українсько-американські відносини.

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