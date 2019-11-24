На США очікує політична битва мільярдерів: Блумберг таки виступив проти Трампа

Мільярдер Майкл Блумберг оголосив, що буде балотуватися на пост президента США, щоб "скинути Трампа та відродити Америку". Трапилося це у неділю, 24 листопада.

"Я йду в президенти, щоб перемогти Дональда Трампа і відродити Америку", – саме так написав Блумберг у своєму твіттері.

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Колишній мер Нью-Йорка балотуватиметься на пост президента США від "Демократичної партії", тоді як Трамп, нагадаємо, – республіканець.

Вірю, мій унікальний досвід у бізнесі, урядуванні та благочинності дозволить мені перемагати й вести (США до перебудови – 24 канал),

– заявив Блумберг.

Натомість Трамп, як каже Блумберг, "уособлює загрозу існуванню країни і її цінностей": "Якщо він проведе ще один термін на посаді, ми можемо ніколи не оговтатися від шкоди".

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 24, 2019

Примітно, що Блумберг відмовився від пожертвувань на кампанію: каже, що сам все повністю профінансує.

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Майкл Блумберг балотуватиметься в президенти, щоб скинути Трампа / Фото AFP

У CNN пишуть, що Блумберг зараз впевнений, що ніхто з інших кандидатів від демократів не зможе перемогти Трампа, тому й висунувся сам. Попри це, за даними останніх опитувань, серед претендентів на висунення від "Демократичної партії" лідирує Джо Байден.



Кого саме висунуть від демократів – остаточно вирішить з'їзд партії 13 липня, але попередні голосування почнуться вже в лютому 2020.